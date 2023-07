Grande Fratello Vip, primo concorrente: storico ed ex amatissimo tronista vicinissimo all’ingresso. Fan già in delirio

Si continua a lavorare per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. I cast sono aperti e in rete iniziano a circolare i primi nomi dei possibili tronisti. Anche quest’anno il reality sarà condotto da Alfonso Signorini, e come ormai è noto a tutti saranno introdotte tante novità.

Tra i concorrenti non troveremo solo Vip ma anche persone comuni. Dopo i rumor su Silvia Magarre, Fiordaliso e le sorelle Boccoli, ad aggiungersi alla lista sarebbe un ex volto di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip, nel cast uno storico amatissimo ex tronista

In rete sono iniziati a circolare i nomi dei primi possibili concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la presunta partecipazione della giornalista Chirico, ecco che in queste ore sembra invece fatta per un ex tronista di uomini e donne. Si tratta di un giovane che ha preso parte al dating show qualche anno fa, trovando apprezzamento da parte del pubblico.

Stiamo parlando di Claudio Sona. A lanciare l’indiscrezioni Amedeo Venza, che ha dichiarato: “Non è ufficialmente un concorrente del GF Vip ma ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all’interno della casa del GF Vip. Finalmente volti freschi e puliti”.

Chi saranno i nuovi opinionisti del reality?

Qualcosa sembrerebbe muoversi anche per quanto riguarda gli opinionisti. Recenti voci davano per probabile l’ingaggio di Paola Barale e Giuseppe Cruciani, al posto della Bruganelli e della Berti. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, Paola Barale l’avrebbe fatta franca su Giulia Salemi, esperta social nella scorsa edizione, ed è probabile che possa essere la nuova opinionista del reality.

Rimane da capire quello che succederà su Cruciani. Infine, sembrano anche tramontate le ipotesi relative ad Emanuele Filiberto di Savoia, Katia Ricciarelli e Amanda Lear. Insomma. al momento la gara è ancora aperta.