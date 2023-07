Ciao Darwin, morto “padre natura”: Paolo Bonolis e tutto lo staff ne danno l’addio

Un grave lutto ha colpito tutto lo staff di Ciao Darwin e lo stesso Paolo Bonolis. in questi giorni sono terminate le registrazioni della nona edizione del programma che, con il proprio titolo, allude (in maniera ironica, chiaramente) alla teoria dell’evoluzione di Charles Darwin.

In occasione della festa organizzata per celebrare la fine delle registrazioni, lo storico conduttore ha annunciato che non ci saranno altre stagioni in futuro. Insomma, è vicino l’addio. In queste ore, purtroppo, è apparsa in rete un’altra notizia che ha sconvolto tutto lo staff: ovvero la morte di padre natura.

Paolo Bonolis torna con l’ultima edizione di Ciao Darwin

«Questa è l’ultima edizione» avrebbe dichiarato Paolo Bonolis. Subito dopo, si è levato un coro di proteste da parte degli addetti ai lavori. Proteste piene di affetto nei confronti del condottiero del programma, tra i più amati del pubblico di Canale 5. Infatti, ad oggi c’è chi non crede affatto al suo addio ma pesa che sia solo una mossa strategica. Non è stato un anno semplice per Bonolis vista la separazione da sua moglie Sonia Bruganelli confermata poche settimane fa.

Il legame tra Paolo Bonolis e Ciao Darwin ha una storia importante. La prima puntata è andata in oda il 3 ottobre 1998. E già in quella primissima edizione, compariva al fianco di Bonolis anche l’inseparabile Luca Lurenti. Chi ha seguito il programma sicuramente si ricorderà anche del brutto “padre natura”, Emilio.

Morto “padre Natura”: addio a Emilio Contaldo

Ha colto tutti alla sprovvista, la notizia della scomparsa di Emilio Contaldo, volto del programma Mediaset ” Ciao Darwin”, al quale partecipò per la prima volta il 9 ottobre del 2007, interpretando il personaggio di “Padre Natura” per la squadra dei brutti. A stroncare la vita a Contaldo, 58 anni, meglio noto a San Marzano sul Sarno come “Meliuccio 0′ Scarraffcchio” sarebbe stato un infarto. Inutili i soccorsi del personale sanitario arrivato presso la casa dell’uomo all’alba di oggi.

“Padre Natura” era pronto a tornare in tv nella prossima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurentis. Aveva infatti finito di registrare le puntante di Ciao Darwin 9 – atteso al momento per l’autunno 2023 su Canale 5.