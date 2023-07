Oriana Marzoli si candida per il GF Vip, ruolo inedito: la reazione di Pier Silvio Berlusconi

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, l’edizione di quest’anno del programma sarà caratterizzata da tante novità. Pier Silvio Berlusconi vuole categoricamente escludere il trash. Malgrado questo, però, un’ex gieffina si è candidata per un ruolo speciale. all’interno del GF Vip, la persona in questione è Oriana Marzoli.

Nello specifico, infatti, la ragazza ha deciso di candidarsi per diventare la conduttrice del GF Vip Party, ovvero, quella branchia del programma, parallela e contingente in cui commentare e approfondire le varie dinamiche del reality show. Ma quale sarà stata la reazione di Pier Silvio?

La reazione di Pier Silvio alla candidatura di Oriana Marzoli al GF Vip Party

Oriana Marzoli si è candidata per diventare la nuova conduttrice del GF Vip Party. Questa sezione del programma è incentrata sulla trattazione delle dinamiche che riguardano il programma. Lo scorso anno, alle redini del talk c’erano Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Di solito, però, di anno in anno si preferisce rinnovare sempre la conduzione, in modo da dare ai telespettatori contenuti sempre nuovi e più freschi.

Proprio per tale ragione, Oriana ha creduto che lei potesse essere il volto giusto per ricoprire questo incarico. La ragazza è sicuramente spigliata, ironica e in grado di intrattenere i telespettatori, ma la sua proposta sarà stata accolta da Pier Silvio? A quanto pare, decisamente no. Berlusconi, infatti, pare abbia rifiutato categoricamente di assegnare alla Marzoli questo incarico.

Tolto il trash il GF Vip smette di esistere?

In effetti, questa risposta era sicuramente prevedibile. Si ricorda che, dopo la scorsa edizione del GF Vip, nessun protagonista ha avuto la possibilità di tornare in tv, né come ospite né in altre circostanze. Questo perché Pier Silvio non ha affatto gradito alcui comportamenti che sono stati assunti nel programma. Inoltre, quest’anno si sta cercando di ridurre al minimo il trash al GF Vip, pertanto, la presenza di Oriana Marzoli va decisamente a cozzare con tutto questo.

Inoltre, c’è da dire anche che in questi giorni è trapelata la notizia secondo cui si sarebbe deciso di assegnare il ruolo di opinionista ad una giornalista molto famosa e rigorosa, ovvero, Cesara Buonamici. Nel caso in cui questo dovesse essere confermato al 100%, dunque, si tratterebbe di un cambiamento davvero radicale per il programma. Sul web, però, in molti si stanno chiedendo se, in effetti, non si stia esagerando un po’. Se si elimina tutto il trash dal GF Vip, il senso del reality show smette di esistere.