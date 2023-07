Nike Rivelli difende a sorpresa Barbara D’Urso: “E’ disumano quello che le hanno fatto”

A sorpresa, Naike Rivelli, ha pubblicato su Instagram, nella giornata del 23 luglio, un video dove ha difeso Barbara d’Urso. Nonostante i trascorsi non proprio felici tra le due, la figlia di Ornella Muti ha voluto dire la sua sull’addio della conduttrice a Pomeriggio Cinque.

A quanto pare la cacciata della conduttrice ha sorpreso anche la stessa Rivelli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato e perchè l’ha difesa.

Naike Rivelli difende Barbara D’urso: le parole spiazzano

Che Naike e Barbara fossero “nemiche” lo sanno tutti. Impossibile non ricordare quante volte la giovane figlia di Ornella abbia preso in giro la conduttrice Mediaset. Eppure ad oggi, dopo la cacciata della D’Urso da Pomeriggio 5, la Rivelli ha deciso di schierarsi dalla sua parte, sorprendendo tutti.

“L‘abbiamo vista in ogni casa e in ogni dove per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un ’Addio’ a coloro che l’hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava”, ha chiosato. Secondo Naike infatti è ingiusto il modo in cui è stata trattata dalla sua azienda visto il grande impegno che ha sempre dimostrato. Inoltre, è anche poco credibile ad oggi un suo addio così improvviso dato che sempre l’emittente vantava grandi ascolti in ogni suo show televisivo.

L’opinione di Naike su Barbara e sugli ascolti dei suoi programmi

Naike Rivelli è convinta ad oggi che tutti questi grandi ascolti che Barbara vantava di fare con i suoi programmi alla fine non esistevano. E questo sarebbe uno dei motivi principali per cui ad oggi è rimasta senza show. Dopo aver perso Live non è la D’Urso e Domenica Live, ecco che ha dovuto dire addio anche al suo amatissimo Pomeriggio 5.

Per la figlia della Muti però la colpa di tutto ciò non sarebbe solo della D’Urso ma anche dell’emittente che prima ha promosso ascolti “fantasmagorici” per poi scegliere di fare a meno della storica conduttrice. Insomma, un comportamento davvero inaccettabile.