Temptation Island ex concorrente in ospedale: “Andavo a fuoco” racconto spiazzante (FOTO)

In queste ore, un’ex concorrente di Temptation Island è finita in ospedale. La ragazza in questione ha fatto un racconto davvero da brividi a tutti i suoi fan di Instagram. La protagonista di questo increscioso avvenimento è Valeria Liberati.

Quest’ultima si è fatta ricordare dal pubblico di Canale 5 per le continue discussioni con il suo compagno Ciavy Maliokapis, il quale non si è ma comportato troppo bene nei suoi riguardi. Ad ogni modo, vediamo cosa le è successo.

Il racconto dell’ex concorrente di Temptation Island finita in ospedale

Un’ex concorrente di Temptation Island ha avuto un gravissimo problema di salute per cui è stata portata i ospedale. Valeria ha raccontato che tre giorni fa ha avuto dei problemi allo stomaco. Improvvisamente, infatti, le vennero dei dolori fortissimi, come se stesse per partorire. Suo padre, allora, la portò immediatamente al pronto soccorso. Dopo una prima visita e una flebo per calmare i dolori, i medici ritennero opportuno mandarla a casa e continuare lì la terapia.

Ebbene, a quel punto, la giovane ha seguito le indicazioni ed è tornata indietro. Giusto il tempo di mettersi a letto, però, che i dolori sono ritornati in maniera ancora più importante. La giovane, così, decise di andare in un altro ospedale. Lì le è stata fatta una diagnosi diversa. innanzitutto è stata ricoverata e, successivamente, sottoposta a degli ulteriori controlli. Le disavventure, però, non sono finite qui, anzi.

Le attuali condizioni di Valeria e qual è la diagnosi

Nel corso del suo racconto, l’ex concorrente di Temptation Island ha svelato di aver vissuto un incubo ad occhi aperti in ospedale. Subito dopo la somministrazione dell’antibiotico, infatti, la giovane ha cominciato ad avere un bruciore per tutto il corpo. I polsi hanno iniziato a gonfiarsi e le mancava l’aria. I medici, così, sono subito accorsi, le hanno staccato la flebo e messo l’ossigeno.

A quanto pare, dunque, ha avuto una reazione allergica al medicinale he le stavano iniettando. Ci sono volute circa 6 ore per ripristinare la situazione. Adesso Valeria è ancora ricoverata in quanto alcuni valori del sangue sono ancora sballati. In merito alla diagnosi, la giovane ha avuto una forte infezione allo stomaco dovuta, probabilmente, ai troppi caffè e thè bevuti a stomaco vuoto. Quest’oggi la Liberati dovrebbe essere dimessa ma, per il momento, non è arrivato nessun annuncio ufficiale da parte sua.