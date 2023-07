Oroscopo 25 luglio 2023: Vergine combattuti, Pesci molto sensibili

Le previsioni dell’oroscopo del 25 luglio invitano i Leone ad essere un po’ meno pignoli. Gli Scorpione sono suscettibili, è necessario darsi una calmata. Per gli Ariete ci sono nuove avventure in vista, occhi aperti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Occhi aperti sulle nuova avventure. I nati sotto questo segno desiderano aprirsi a nuovi orizzonti. Cercate di non essere troppo litigiosi, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Toro. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, ma dovete cercare di essere attenti. Non date tutto per scontato e, soprattutto, date tempo al tempo e vedrete che riceverete delle belle soddisfazioni.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 25 luglio vi invitano ad essere cauti. Le temperature alte possono dare alla testa, sia in amore sia nel lavoro, quindi, sarebbe opportuno mantenere la calma il più possibile.

Cancro. Se avete avuto degli alti e bassi in questo periodo in amore, adesso è tempo di recuperare. Ci sono delle novità all’orizzonte, per cui è il caso di non fermarsi mai dinanzi le apparenze.

Leone. Giornata molto interessante e produttiva. Ci sono delle novità in arrivo, quindi è il caso di tenere gli occhi ben aperti. In ambito sentimentale, invece, cercate di essere un po’ meno pignoli.

Vergine. Ci sono delle nuove sfide da affrontare e dovete assolutamente darvi da fare. Sia in amore sia nel lavoro potrebbero aprirsi delle nuove opportunità. Cercate di non disdegnare nulla.

Previsioni 25 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Interessanti risvolti sul fronte dei rapporti interpersonali. Stanno per aprirsi delle nuove strade, cercate di essere cauti e di ponderare accuratamente i pro e i contro delle nuove iniziative.

Scorpione. Siete un po’ suscettibili in questo periodo. Cercate di non dare troppo peso a quello che è il giudizio delle altre persone, specie quello di coloro i quali non hanno un ruolo fondamentale nella vostra vita.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 25 luglio vi invitano ad essere lungimiranti. Non aspettate che siano gli altri a dirvi ciò che potete o non potete fare. Se volete qualcosa, lottate e conquistatevelo.

Capricorno. Siete molto impegnati in questo periodo, forse un po’ troppo. Imparate a dire anche qualche no quando necessario e, soprattutto, quando vi rendete conto di non riuscire a farcela.

Acquario. In amore vi sentite piuttosto appagati. Cercate di non crogiolarvi sugli Allori e non date nulla per scontato. Sul lavoro è importante mantenere la calma perché c’è il rischio di perdere la pazienza con facilità.

Pesci. Siete molto sensibili, quindi, il consiglio è quello di circondarvi di persone che siano in grado di trasmettervi delle emozioni positive. In caso contrario, invece, c’è il rischio di assorbire troppe negatività.