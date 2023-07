Un posto al sole anticipazioni martedì 25 luglio: Marina scatenata, la verità è vicinissima

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata di martedì 25 luglio ci fanno sapere che Marina continuerà a cercare le prove che dimostrano che Tommaso non è figlio di Ferri. La Giordano ha un unico obiettivo, mettere con le spalle al muro Lara

Intanto, Ida vuole sempre di più e la situazione potrebbe sfuggirle di mano. Serena cerca di far ragionare Manuela e di impedirle di unirsi alla vacanza di Niko e della sua famiglia. La gemella è però più che mai decisa a seguire il Poggi e non accenna a cambiare idea. Mariella infine vorrebbe che Cerri si staccasse da Castrese

Un posto al sole anticipazioni 25 luglio 2023: Marina vuole incastrare Lara

Nella puntata di martedì 25 luglio vedremo Marina disposta a tutto pur di incastrare Lara. La donna vuole dimostrare a tutti che Tommaso non è figlio di Roberto. Grazie a l’aiuto di Silvana ha messo insieme i pezzi e sa che il suo intuito non sbaglia. La manager ha capito che la sua rivale sta usando un bambino per tenere suo marito legato a lei e ci sta pure riuscendo.

Adesso sa che non può perdere più tempo perchè questa è la strada giusta da seguire. Le anticipazioni ci fanno sapere anche che Manuela è tornata alla carica con Niko. La ragazza ha pensato di unirsi alle vacanze dei Poggi. L’unica a non essere d’accordo sarà la sua gemella che proverà a farla fare un passo indietro senza successo.

Anticipazioni 25 luglio: Mariella cerca di far ragionare Sasà

Nel corso dell’episodio vedremo anche Mariella alle prese con Sasà. Quest’ultimo non riesce proprio a riprendersi dalla delusione di non avere il suo Bufalotto a Ischia.

Castrese ha rifiutato di partire con lui e la cosa lo ha messo di cattivo umore. Per questo motivo da buon amica, Mariella lo spingerà a cercare la serenità, lontano da questa relazione che lo sta facendo soffrire troppo