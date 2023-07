Pierpaolo Pretelli sbarca in Rai? Ecco il programma in cui potremmo vederlo

In queste ore sta circolando sul web una notizia piuttosto interessante che riguarda Pierpaolo Pretelli e il suo possibile sbarco in Rai. Il giovane è tornato alla ribalta dopo la partecipazione al GF Vip.

Successivamente, poi, è stato chiamato alla corte di Mara Venier per partecipare al programma domenicale Domenica In. In seguito, ancora, è tornato a Mediaset conducendo la scorsa edizione del GF Vip Party. Ebbene, molto presto pare potrebbe esserci una nuova migrazione per lui.

Pierpaolo lascia il GF Vip Party? Che succede

Stando a quanto emerso in queste ore sul web, pare proprio che Pierpaolo Pretelli sia pronto per tornare in Rai. Le aziende, sia Rai sia Mediaset, stanno lavorando per organizzare i palinsesti della prossima stagione e tante sono le novità che sono state introdotte. Grandi cambiamenti soprattutto al GF Vip, il quale subirà una vera e propria rivoluzione, ma non è tutto.

A cambiare pare saranno anche i conduttori del programma contingente, il GF Vip Party, che durante la scorsa edizione era presentato da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. A partire da settembre, però, pare che qualcun altro prenderà il loro posto. Pierpaolo, infatti, sembra pronto a cimentarsi in un nuovo programma Rai. Stando a quanto rivelato da Dagospia, pare proprio che una trasmissione in particolare starebbe corteggiando parecchio Pierpaolo.

Ecco il programma Rai in cui potrebbe sbarcare Pretelli

Secondo quanto riportato da Roberto D’Agostino, pare che Pierpaolo Pretelli sia pronto a sbarcare in un nuovo programma Rai. Quasi certamente si tratta del nuovo format assegnato nei pomeriggi della rete a Caterina Balivo. La trasmissione in questione si chiama La Volta Buona e avrà il compito di regalare un sano intrattenimento ai telespettatori di quella fascia oraria.

Per adesso, però, non vi è conferma ufficiale da parte dell’azienda, inoltre, non si sa neppure quale potrebbe essere il ruolo fisso di Pretelli all’interno del format. Nel frattempo, anche la sua compagna Giulia Salemi si accinge ad abbandonare Mediaset. La giovane, infatti, a partire dal prossimo anno non sarà più la “bastarda col tablet”. Bissare è una cosa molto difficile, proprio per tale ragione, si è preferito apportare delle modifiche in tal senso. I rapporti con l’azienda, però, sono rimasti ottimi, almeno secondo quanto rivelato dalla giovane. Sarà lo stesso anche per Pierpaolo?