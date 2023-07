Uomini e donne, Carlo Mancini risponde alle accuse di Nicole: superati ogni limite

Dopo le critiche e accuse da parte di Nicole Santinelli a Carlo Mancini ecco che il giovane ex corteggiatore ha deciso di rompere il silenzio. L’ex tronista di uomini e donne aveva raccontato di essersi sentita presa in giro e di aver scoperto cose non vere sul ragazzo.

Di recente, dopo aver completato il percorso nel programma della De Filippi, scegliendosi, hanno fatto tappa a Verissimo con tanto di proclami sentimentali. Poi il patatrac e adesso tutto è finito a pesci in faccia

Nicole Santinelli accusa Carlo di essere stato un bugiardo e falso

Pochi giorni fa, come detto in precedenza, la Santinelli ha accusato l’ex di avergli tenuto nascosto verità che avrebbe voluto sapere. Nello specifico l’ex tronista di Uomini e donne gli ha dato del falso e del bugiardo, riferendo anche che la rottura privata era avvenuta in maniera molto serena e non come lui ha raccontato sui social.

Insomma, il giovanotto, indirettamente, è stato dipinto come una persona che fa dei teatrini. Cosa è successo adesso? Beh, adesso a dire la sua ci ha pensato proprio Carlo, rispondendo a tono.

Uomini e donne, Carlo Mancini risponde a tono e zittisce la ex tronista

Carlo ha fatto sapere che ad oggi ha deciso di rompere il silenzio senza però scendere nel dettaglio per dare soddisfazione a Nicole. “Non risponderò perché è talmente evidente l’intento di colpire, al di fuori della verità, che non meritano risposta.”

Carlo ha continuato dicendo che lui è convinto di non aver sbagliato nulla e che ad oggi ognuno è libero di credere ciò che vuole. Queste accuse per lui infondate non sono degne di nulla. Insomma, la questione è sempre punto e a capo. Mentre Carlo continua a difendersi in un certo modo, Nicole invece attacca