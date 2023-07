Myrta Merlino pronta per Pomeriggio 5: data inizio, durata, novità e le parole della De Filippi

Myrta Merlino ha rilasciato un’intervista su Libero Quotidiano in cui ha parlato della partenza di Pomeriggio 5. Dopo tanti rumor, pettegolezzi, voci e indiscrezioni che sono trapelate in queste settimane sulla sostituzione di Barbara D’Urso, adesso sono arrivate delle novità.

Finalmente esiste una data di partenza del programma pomeridiano di Canale 5. Inoltre, sono emerse anche delle interessanti informazioni in merito alla durata e ad alcune novità che saranno apportate quest’anno. Infine, poi, ci sono anche dei consigli da parte di Maria De Filippi.

Ecco le grandi novità di Pomeriggio 5

Pomeriggio 5 si appresta ad aprire i battenti con alla guida la grande novità di questa edizione, ovvero, Myrta Merlino in sostituzione di Barbara D’Urso. Pier Silvio Berlusconi pare abbia deciso di anticipare la partenza del talk show pomeridiano. Inizialmente, infatti, sarebbe dovuto cominciare l’11 settembre, ma poi si è deciso di anticiparlo a lunedì 4 settembre.

Grande novità per quanto riguarda la durata del format. Il programma, infatti, dovrebbe cominciare contestualmente a La Vita in Diretta, quindi, a partire dalle 17:05 e terminare alle 18:45, circa 1 ora e 45 di programma. Si tratta di un tempo più lungo di quello che, invece, era stato affidato durante la scorsa edizione a Barbara. In studio, inoltre, ci sarà il ritorno del pubblico, che negli ultimi anni era stato eliminato.

Myrta Merlino fa una confessione su Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista su Pomeriggio 5, poi, Myrta Merlino ha svelato anche quelli che potrebbero essere i temi trattati. L’azienda si sta preparando ad affrontare un grande cambiamento. La tv sta cambiando, così come le esigenze delle persone. Adesso c’è maggiore bisogno di essere informati su temi seri, quali ad esempio l’aumento dei prezzi, la guerra, il caro bollette, il caro mutui e altre tematiche di spicco.

Proprio per tale ragione, è sorta spontanea la necessità di apportare dei grossi cambiamenti al format. Queste parole sono state interpretate da molti anche come delle velate stoccate a Barbara D’Urso. Ad ogni modo, Myrta ha chiarito di non avere nessun astio con la donna e poi ha fatto una confessione su Maria De Filippi. La sua più grande paura è quella di non piacere al pubblico di Canale 5 in quanto non è la sua “casa”. Queen Mery, però, l’ha subito tranquillizzata e le ha detto che il pubblico non è mai a favore o contro senza un motivo. La fiducia e la stima si guadagna sul campo, dimostrando le proprie potenzialità. Questo ha rasserenato molto la Merlino.