Alfonso Signorini trema, stessa sorte della D’Urso? L’ultimatum di Pier SIlvio

Per questa edizione del Grande Fratello Vip 8 sono in arrivo grandi novità. Non solo il cast misto, ma anche il nome cambiato al programma che sembra non si chiamerà più GF Vip.

Ma non è tutto, perchè anche la Casa subirà cambiamenti ed infine anche lo stesso regolamento del programma. Proprio per questo motivo, tutti questi cambiamenti potrebbero portare ad una delusione… Infatti, Alfonso Signorini pare stia già tremando.

Il Grande Fratello 8 potrebbe essere un flop: ecco perchè

Un ritorno alle origini, segnato da un cast misto quello che vedremo in questa edizione del Grande Fratello. Per il momento si parla di 12 famosi e 8 persone comuni. Le novità però non finiscono qui: cambia anche il logo e per ora è confermato il doppio appuntamento settimanale. Restano sempre in tema di news, via le doppie opinioniste e spazio a una sola commentatrice che sarà Cesara Buonamici.

Infine, cancellato anche il ruolo dell’esperta social. Visti tutti questi cambiamenti, la domanda adesso è d’obbligo: riuscirà il reality di Signorini a reggere in termini di ascolti? Beh, Pier Silvio Berlusconi lo sa che questa è una sfida e che forse potrebbe perderla. E’ vero i fan del programma avevano chiesto meno trash ma tutto questo cambiamento in una sola volta potrebbe penalizzare il reality.

Alfonso Signorini trema: per lui stessa sorte della D’Urso?

Dopo il caso Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 si è capito che nessuno a Mediaset è intoccabile. Nemmeno Alfonso Signorini che ora si ritrova tra gli osservati speciali. Il conduttore per questa edizione del reality verrà messo a dura prova.

E se le cose non andranno come sperato è possibile che il Grande Fratello dopo questa edizione possa chiudere i battenti. O si fanno i numeri e al contempo si mantiene un certo livello di presentabilità oppure si rischia di essere fatti fuori.