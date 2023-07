Il Paradiso delle signore anticipazioni: matrimonio censurato e grandi assenti

Le anticipazioni della prossima stagione del Paradiso delle signore rivelano che non mancheranno i colpi di scena e anche gli eventi inattesi e in parte inspiegabili. In particolare, infatti, vedremo che ci sarà un matrimonio che verrà celebrato off-screen.

Altro evento davvero inaspettato riguarderà la sparizione di alcuni protagonisti. Nel corso della prossima edizione, infatti, vedremo che alcuni protagonisti spariranno dalla scena e, almeno per il momento, non se ne conoscono i motivi ufficiali. Vediamo di chi si tratta e cosa è emerso.

Matrimonio off-screen al Paradiso delle signore

Nel corso della prossima stagione del Paradiso delle signore ci saranno dei colpi di scena inattesi secondo le anticipazioni. In primo luogo, vedremo che il matrimonio tra Ludovica Brancia e Ferdinando di Torrebruna pare sarà celebrato Off-screen. Questo, dunque, vuol dire che il pubblico da casa non avrà modo di prendere visione dell’evento, in quanto esso si verificherà al di fuori degli schermi.

Contestualmente a tutto questo, poi, ci sarà anche un altro evento che genererà parecchio sgomento. Nello specifico, infatti, l’attore Fabio Fulcro pare sarà assente. Colui che interpreta Ferdinando di Torrebruna pare sarà assente nel corso della prossima stagione della soap opera. Forse è proprio questo il motivo per il quale il matrimonio verrà celebrato al di fuori delle riprese.

Anticipazioni stagione numero 8: grandi assenti e colpi di scena

Ma quali saranno i motivi di questa assenza? Ricordiamo che l’attore è molto impegnato in altri progetti e, recentemente, si è anche sposato nella vita reale. Forse proprio per tali ragioni si troverà costretto ad abbandonare, almeno temporaneamente il set della soap opera. Le anticipazioni della prossima stagione del Paradiso delle signore, però, parlano anche di un’altra assente , ovvero, Ludovica, anche lei non ci sarà per buona parte delle riprese.

Al centro dell’attenzione, invece, ci saranno Ezio e Gloria. I due, infatti, si riavvicineranno molto e arriveranno a voler rinnovare le loro promesse matrimoniali. Veronica, dunque, si troverà costretta ad uscire di scena. L’avvicinamento tra Ezio e Gloria favorirà anche il ritorno clamoroso di Stefania. Tale evento porterà sicuramente scompiglio nella relazione tra Marco e Gemma. Infine, occhi puntati su Adelaide e Umberto. I due si faranno una guerra senza esclusione di colpi che, alla fine, porterà alla luce il segreto della contessa. Cosa ci sarà di così oscuro nel suo passato?