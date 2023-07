Famosissimo ex di Gemma Galgani convola a nozze: dopo Ued ho trovato la felicità

Rocco Fredella oggi dopo tre anni dal suo primo incontro con Oriana si dice fortunato e super innamorato. Originaria di Parma, appassionata di fitness e moda, la sua compagna non ha mai partecipato ad alcun programma televisivo e stando a quando raccontano e mostrano attraverso i social sembrano avere davvero una certa sintonia.

A tal proposito, prossimi per un viaggio a Montecarlo, punzecchiati dalle domande di Fralof, l’ex cavaliere ha dichiarato che: “È arrivato il momento di convolare a nozze”. Infatti, fra non troppo tempo i due si giureranno amore eterno. Una notizia che sicuramente farà piacere a tutti i suoi fan che hanno avuto modo di conoscerlo al trono over-

La conoscenza con Gemma Galgani e la frecciatina alla dama

Chi ha seguito qualche anno fa il percorso di Gemma Galgani a Uomini e donne, sicuramente si ricorderà di Rocco Fredella. Il cavaliere ha conosciuto Gemma e fin da primo giorno è apparso molto interessato alla dama.

Eppure tra i due le cose non sono andate bene, tanto che con grande sofferenza l’ex cavaliere ha deciso di far un passo indietro e andare via A distanza di tempo, Fredella si è convinto che Gemma alla fine sia nel dating non tanto per trovare l’amore, ma per avere visibilità, altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui dopo 10 anni è ancora li…