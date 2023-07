Oroscopo 26 luglio 2023: Ariete confusi, Bilancia parsimoniosi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 26 luglio 2023 invitano i nati sotto il segno della Vergine a non arrendersi, specie per quanto riguarda l’amore. Gli Acquario, invece, sono un po’ indecisi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ agitati e confusi. Forse non avete molto gradito una notizia ricevuta di recente. Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, invece, c’è bisogno di un po’ di equilibrio.

Toro. Siate più audaci, soprattutto in amore. Di solito non siete persone che si tirano indietro, tuttavia, potrebbero esserci dei casi in cui vi sentite un po’ sopraffatti dalle paure e venite meno.

Gemelli. L’Oroscopo del 26 luglio vi invita ad essere più pazienti e propositivi. Soprattutto in amore è necessario avere un po’ di creatività per emergere, altrimenti c’è il rischio di venire sopraffatti.

Cancro. Giornata molto dinamica per quanto riguarda il lavoro. Cercate di non prendere troppo sul serio le critiche e siate meno puntigliosi. In amore sta per iniziare una nuova fase, molto più matura.

Leone. Se volete raggiungere un obiettivo, allora dovete lottare e non dovete arrendervi mai. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Cercate di approfittare di questo momento.

Vergine. Ci sono delle belle novità in arrivo per voi, specie dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Se avete auto delle delusioni, adesso è tempo di rialzarsi più forti di prima.

Previsioni 26 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete molto attenti al denaro in questo periodo e questo è certamente un bene. Cercate, però, di non esagerare, altrimenti c’è il rischio di cadere in una sorta di dipendenza che potrebbe complicare le cose.

Scorpione. Buon momento per prendere una decisione importante che riguarda il vostro futuro. Se siete dinanzi un bivio, percorrete la strada che vi genera maggiore gioia e non badate a quello che pensano gli altri.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 26 luglio vi invitano a reagire e ad essere un po’ più onesti con voi stessi e con gli altri. Se ci sono delle cose che vi turbano, allora fate il possibile per arrivare alla natura del problema.

Capricorno. Giornata molto entusiasmante dal punto di vista professionale. Presto potrete iniziare dei nuovi progetti, che vi renderanno particolarmente appagati. Le stelle vi esortano a mettervi in gioco.

Acquario. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso di chiedere un aiuto. Non abbiate la pretesa di fare tutto da soli e cercate di fidarvi delle persone care. In amore dovete aprirvi di più.

Pesci. Buon inizio giornata. Ci sono delle cose da mettere a posto e da rivedere, ma nulla che non possa essere rimandato di qualche ora. Nelle prime ore del mattino siete molto produttivi, quindi, approfittatene.