Un posto al sole anticipazioni 26 luglio 2023: Lara costretta a confessare tutto

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni del 26 luglio 2023 ci fanno sapere che Lara sarà costretta a fare qualcosa che non avrebbe mai voluto fare. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli dovrà rivelare a Ida alcuni dei suoi segreti, affinché la ragazza si allei con lei.

Intanto Marina sarà più che mai determinata a trovare le prove per incastrare la Martinelli e le verrà in mente un modo, inequivocabile, per scoprire la verità. Sasà tornerà a Napoli e da Castrese. Manuela alla fine deciderà di dar ragione alla gemella

Un posto al sole anticipazioni 26 luglio 2023: Lara confessa i suoi segreti

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che la Martinelli ha capito di essere in serio pericolo e che la Giordano è molto vicina alla verità. Per questo motivo deciderà di fare qualcosa che non avrebbe mai immaginato di fare.

Nello specifico deciderà di raccontare alcune verità a Ida, la madre di Tommaso, in modo da poter averla dalla sua parte. Intanto, Marina deciderà di andare avanti per la sua strada e provare a distruggere la usa nemica.

Anticipazioni mercoledì 26 luglio: Sasà torna a Napoli, Manuela decisa

Manuela è tornata da Niko e ha pensato di seguire il Poggi in vacanza in Sicilia. Questa idea non è piaciuta per nulla a Serena, che ha cercato di far ragionare la sorella. Alla fine dopo una lunga riflessione quest’ultima capirà che è il caso di mettersi da parte di far fare a Manuela ciò che veramente desidera.

Mariella invece ha cercato per tutta la vacanza, di convincere Sasà a combattere per avere una relazione più sana. Suo nipote non sembra essere in grado di dargli quello che vuole e lei è molto preoccupata. Alla fine Cerri torna a Napoli e da Bufalotto