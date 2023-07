Uomini e Donne, ex corteggiatore molto discusso si candida per il trono: ecco chi è

In queste ore, un ex corteggiatore di Uomini e Donne si è ufficialmente candidato per il trono della trasmissione di Maria De Filippi. A quanto pare, l’esperienza di corteggiatore non gli è andata molto a genio, sta di fatto che avrebbe voglia di mettersi nuovamente in gioco.

Lui è stato un corteggiatore molto discusso, in quanto ha destato l’interesse anche di una dama del trono over. Il sui possibile ritorno in studio come tronista, dunque, potrebbe scuotere non poco gli animi. Vediamo di chi si tratta e cosa è emerso.

Ecco chi è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne candidato al trono

Un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne pare stia facendo la corte a Maria De Filippi per salire sul trono del programma pomeridiano. Il ragazzo in questione è Andre Foriglio. Lui si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per essere stato il corteggiatore di Nicole Santinelli. Tutti credevano che lui sarebbe stata la scelta ma, alla fine, la giovane ha optato per il suo rivale, Carlo Alberto Mancini.

Purtroppo, però, anche le cose con lui non sono decollate, sta di fatto che i due si sono lasciati, anche in malo modo. Ad ogni modo, a generare sgomento in queste ore è una notizia diversa. Andrea, infatti, nel corso di una recente intervista rilasciata su Gossip News, ha svelato di essere propenso a tornare a Uomini e Donne. Secondo il suo punto di vista, infatti, durante la sua esperienza non è riuscito a mostrarsi appieno per quello che è, quindi, accetterebbe volentieri una nuova occasione.

Le confessioni su Nicole Santinelli e Roberta Di Padua

Almeno per il momento, però, pare non sia arrivata ancora nessuna proposta ufficiale per il trono di Uomini e Donne verso l’ex corteggiatore. In questo periodo, però, potrebbero anche esserci delle interessanti novità in tal senso. In ogni caso, durante l’intervista, Andrea Foriglio ha parlato anche di quello che sarebbe accaduto con Nicole dopo che si è lasciata con Carlo. Il ragazzo ha ammesso di non aver mai sentito l’ex tronista.

Mediante un commento su Instagram, in cui chiarì che non sarebbe mai stato la seconda scelta di qualcuno, stroncò sul nascere qualunque possibile tentativo della giovane di riavvicinarsi a lui. Infine, poi, Andrea ha smentito anche le voci inerente un possibile flirt con Roberta Di Padua. I due non si sono mai sentiti dopo il programma. Nel caso in cui Andrea dovesse diventare tronista, però, le cose potrebbero prendere una piega del tutto differente. Vedremo.