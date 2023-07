Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riescono ad avere figli: la confessione inedita

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del magazine Chi in cui hanno raccontato dei retroscena sulla loro vita davvero inaspettati. In più occasioni è trapelata la notizia secondo cui la protagonista potesse essere in dolce attesa.

A seguito di questa intervista, viene da dire che, purtroppo, non è così. Ebbene sì, i due hanno raccontato di avere una grande voglia di fare un figlio, tuttavia, le cose si stanno rivelando più difficili del previsto. Ecco cosa hanno detto.

Cecilia e Ignazio svelano di avere problemi ad avere figli

Sull’ultimo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini è presente un’intervista alquanto struggente che riguarda Cecilia Rodeiguez e Ignazio Moser. I due protagonisti hanno spiegato di amarsi moltissimo e di essere intenzionati a costruire una famiglia insieme. Nello specifico, i due hanno rivelato che vorrebbero tanto avere un figlio, sta di fatto che ci stanno anche provando. Purtroppo, però, le cose non stanno andando per il verso giusto.

Cecilia ha spiegato che in questo periodo stanno provando ad avere un bambino, ma non è semplice come potrebbe sembrare. Questo, dunque, denota il fatto che i due non riescono ad avere dei figli, almeno per il momento. Malgrado questo, però, non hanno nessuna intenzione di abbattersi e continueranno a provarci fino a che non riusciranno a coronare il loro sogno. Tutte le voci circolate in questo periodo in merito ad una possibile gravidanza di Cecilia, dunque, sono fasulle. La donna ha semplicemente messo su un po’ di peso.

Il matrimonio ultra-rinviato di Moser e la Rodriguez

Al di là di questo problema, però, la vita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele. I due sono molto innamorati l’uno dell’altra. Anche se nel tempo hanno vissuto degli alti e bassi, adesso le cose sembrano andare decisamente meglio, sta di fatto che entrambi sono alle prese con l’organizzazione del matrimonio. Le nozze si sarebbero dovute celebrare nella primavera di quest’anno.

Purtroppo, però, a causa di alcuni problemi organizzativi, i due hanno spostato il tutto ad ottobre dello stesso anno. Adesso, però, è arrivato un ennesimo rinvio. Il matrimonio tra Cecilia e Ignazio, infatti, si dovrebbe celebrare in primavera del 2024. Questa sarà la decisione definitiva o ci sarà qualche altro cambio di programma? Solamente il tempo potrà dare tutte le risposte, pertanto, non resta che attendere e augurare buona fortuna ai protagonisti nella speranza che riescano a coronare i loro sogni d’amore.