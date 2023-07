Alfonso Signorini fa spoiler sul Grande Fratello: questione Buonamici e cosa cambio claim

Lunedì 11 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del Grande Fratello e Alfonso Signorini ha fatto qualche piccolo spoiler. Intervistato da un suo giornalista che lavora per il magazine Chi, il direttore si è lasciato scappare qualche informazione.

Il conduttore ha esordito dicendo di non poter dare troppe informazioni in merito alla prossima edizione del reality show altrimenti lo avrebbero redarguito. Ma cosa sarà riuscito a strappargli il giornalista? Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Le confessioni velate di Signorini sulla prossima edizione del Grande Fratello

Ieri si è tenuto u evento denominato Midnight Serenade a cui hanno partecipato anche i membri di Chi. In tale occasione, uno dei giornalisti che lavora per Alfonso Signorini ha approfittato della sua presenza all’evento per fargli qualche domanda sul Grande Fratello. Il presentatore, però, ha spiegato che, malgrado giocasse in “casa” non avrebbe potuto fare nessuna confessione in merito alla prossima edizione.

Tutto è ancora in fase decisionale, anche se alcune cose sono già state messe a punto. A tal riguardo, Alfonso ha dato qualche piccolo spoiler in merito ai concorrenti del programma. Specie per quanto riguarda la categoria dei non vip, il presentatore ha svelato che si tratta di persone davvero eccezionali, che sicuramente saranno in grado di distinguersi all’interno della casa per la loro personalità e il loro vissuto.

Alfonso cambia il claim e parla della Buonamici

Alfonso Signorini, poi, ha toccato anche la questione inerente opinionisti Grande Fratello. A tal riguardo, è stato lui stesso a citare Cesara Buonamici. Nello specifico, ha chiesto al suo giornalista per quale ragione non gli avesse ancora fatto domande a riguardo, dato che è un argomento molto caldo. Il suo interlocutore ne ha subito approfittato per farsi dare spiegazioni sulla faccenda, ma Alfonso è stato abbottonatissimo.

In seguito, poi, Signorini ha svelato anche che, dato che in casa non ci saranno più solamente personaggi popolari, non potrà più adoperare il claim “Vipponi” in quanto non sarebbe più adeguato. A tal riguardo, dunque, il protagonista di questa intervista ha ammesso di aver già pensato ad un nuovo termine da utilizzare per richiamare l’attenzione dei concorrenti durante le puntate del GF. Insomma, per avere maggiori informazioni sulla faccenda, Alfonso ha invitato il pubblico ad aspettare l’11 settembre e a sintonizzarsi su Canale 5 per assistere alla nuova edizione del reality show.