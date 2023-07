Chiara Ferragni e Fedez nella bufera per la questione Sicilia: “Spero crepi”, lei replica allibita (FOTO)

In queste ore, Chiara Ferragni e Fedez sono stati presi di mira per aver mostrato poco tatto nei riguardi della situazione che sta vivendo la Sicilia. Tutto è partito nel momento in cui l0influencer ha pubblicato una foto della sua vacanza proprio in tale regione.

La giovane si trovava a bordo di uno yatch privato ed ha pubblicato delle foto, con la Sicilia alle spalle, mostrandosi felice, serena e spensierata. I commenti sono arrivati feroci, al punto che sia lei sia Fedez hanno sentito il bisogno di intervenire.

Le accuse contro Chiara Ferragni e Fedez per la questione Sicilia

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti nel caos per alcune foto pubblicate sulla Sicilia. Come tutti avranno avuto modo di vedere, mentre le città del nord sono state inondate da violenti temporali, grandinate e alluvioni, al sud la terra brucia dal caldo, letteralmente. Molte zone della Sicilia, infatti, sono state date alle fiamme, facendo perdere case, averi e affetti a tante persone.

Il fatto che Chiara abbia pubblicato delle foto dalla Sicilia in cui si è mostrata felice e spensierata, quindi, ha generato molto sgomento. Tante persone l’hanno insultata dicendo che non ci fosse proprio nulla di bello in quel momento in tale territorio. Successivamente, poi, Fedez ha provato ad intervenire difendendo sua moglie, ma ha finito per peggiorare la situazione, sta di fatto che dopo ha rimosso il tweet in questione.

Il pesante insulto e la replica dei diretti interessati

Fedez aveva provato a difendere sua moglie Chiara Ferragni appellandosi sulla tempistica. Nello specifico, il rapper ha detto che il post di sua moglie fosse stato pubblicato prima della diffusione della notizia sugli incendi. Dopo poco, però, ha cancellato tutto, resosi conto della baggianata detta. Ad ogni modo, l’intervento del protagonista non ha fatto che acuire ancor di più la rabbia di alcuni utenti. Una persona in particolare, infatti, è arrivata addirittura ad augurare a Fedez il ritorno del tumore e la conseguente morte.

Insomma, parole molto forti che hanno scosso Chiara. La giovane ha replicato sui social dicendo di essere davvero allibita per tutto l’odio a cui spesso si assiste. Tralasciando questo, poi, l’influencer si è messa a disposizione delle forze dell’ordine dicendo di essere disposta ad aiutare in qualunque modo possibile la popolazione devastata dai numerosi incendi che si sono sviluppati in questi giorni. Questo, però, non è bastato a sedare la polemica.