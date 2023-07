Maria De Filippi, vacanze rimandate, imprevisto per la conduttrice: ecco cosa è successo

Quest’anno Maria De Filippi si troverà ad affrontare per la prima volta le vacanze senza suo marito Maurizio Costanzo. I due erano soliti trascorrere parte dei mesi più caldi in reciproca compagnia, tra le loro varie dimore che hanno in giro per l’Italia.

Adesso, però, le cose andranno in maniera differente. Come se non bastasse, poi, la conduttrice pare abbia avuto anche degli imprevisti che la stanno spingendo a dover rimandare i giorni di relax. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Vacanze rimandate per Maria De Filippi: ecco che succede

Le vacanze di Maria De Filippi dovranno slittare. In questi giorni, infatti, l’icona di Mediaset è stata ,paparazzata in Sardegna, ma purtroppo non intenta a godersi qualche giornata di relax, bensì al lavoro. La conduttrice, infatti, si è recata in tale luogo per mettere al punto alcuni preparativi per la prossima stagione televisiva. Come tutti i fan avranno avuto modo di scoprire, in autunno torneranno in onda tanti programmi della conduttrice e ci saranno anche alcune novità.

Nello specifico, infatti, vedremo che ci sarà il ritorno di Uomini e Donne, il quale potrebbe essere caratterizzato da un ridimensionamento per Tina Cipollari, onde evitare il trash tanto ripudiato da Pier Silvio. Inoltre, ci sarà anche il debutto di una versione invernale di Temptation Island, denominata Winter. Poi torneranno Amici di Maria De Filippi, Tu Si Que Vales e C’è Posta per te. Insomma, ci sono davvero tanti impegni sul calendario di Queen Mary.

Ecco con chi passerà l’estate la De Filippi

Ad ogni modo, dopo aver messo a punto tutte queste faccende, Maria De Filippi si godrà sicuramente le sue meritate vacanze. Quest’anno, purtroppo, avranno un sapore molto più aspro e triste. In ogni caso, la donna si circonderà sicuramente dei suoi affetti più cari, come ad esempio suo figlio. I due sono già stati immortalati insieme in Sardegna intenti a godersi qualche momento di relax insieme al loro amico a quattro zampe.

Successivamente, però, Maria si recherà presso la sua abitazione ad Ansedonia, in cui si circonderà solamente di persone a cui tiene davvero. Tra di queste potrebbe esserci anche Raffaella Mennoia, che le è sempre stata accanto, sia nei momenti belli, sia in quelli decisamente più sgradevoli. Infine, potrebbe non mancare anche qualche gita in barca, in cui spesso la De Filippi è stata paparazzata negli anni passati.