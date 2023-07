Armando Incarnato di UeD nella bufera: “Chiedo scusa a chi ha il cancro” cosa è successo

In queste ore, Armando Incarnato è finito al centro di una bufera. Il cavaliere di UeD è soluto pubblicare contenuti sui social in cui aggiorna i fan in merito a quello che fa nel corso delle sue giornate.

Uno degli ultimi post, però, ha sollevato un bel polverone, al punto che il cavaliere ha sentito il bisogno di rimuovere tutto. Come se non bastasse, però, sono state tirate in ballo anche persone che hanno dei seri problemi di salute. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Il durissimo sfogo di Armando dopo essere finito nella bufera

Nuova bufera si è abbattuta contro Armando Incarnato. L’esponente di Uomini e Donne viene spesso preso di mira sul web per i contenuti che pubblica. Tra lusso e sfarzo, il protagonista sembra condurre davvero una bella vita, cosa che non ha mai negato neppure lui stesso. Ad ogni modo, in queste ore pare sia accaduto qualcosa di molto increscioso. Armando, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie in cui è apparso davvero allibito per certa cattiveria che vede in giro.

Il protagonista ha spiegato di essere scioccato da alcuni commenti vergognosi che si è trovato a leggere al di sotto di un suo ultimo post pubblicato. Quello che c’era scritto era davvero così forte e offensivo, al punto che il cavaliere ha pensato bene di eliminare, non solo i commenti negativi, ma anche tutto il post. Il motivo per il quale il napoletano ha deciso di agire in questo modo, però, è celato dietro la voglia di tutelare e rispettare le persone che soffrono di malattie molto gravi.

Armando Incarnato e le inaspettate parole sul cancro

In particolar modo, Armando Incarnato ha lasciato intendere di essere stato vittima di commenti molto brutti in cui, probabilmente, si alludeva a malattie quali il cancro. Proprio per tale ragione, ha preferito cancellare ogni traccia di quanto accaduto e scusarsi personalmente con tutte le persone che soffrono di questa brutta malattia. Infine, poi, Incarnato ha specificato di aver agito così proprio per tutelare tutte queste persone sfortunate.

Al momento, però, non ci è dato sapere quali siano state le cose così atroci che Armando avrebbe letto, al punto da essere spinto ad un gesto così forte e, soprattutto, a fare un commento così serio ed importante. Il suo profilo è sempre stato contraddistinto dallo scherzo, dalle battute e dal divertimento. Per questo, leggere cose del genere ha fatto un certo effetto a molti.