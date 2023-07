Terra Amara anticipazioni: ecco il vero motivo per cui Hunkar aiuta i due amanti

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena che cambieranno le sorti dei protagonisti.

Una delle domande che più che sta interessando il pubblico è sapere il motivo per cui Hunkar ha cercato di coprire in tutti i modi la fuga di Zuleja e Yilmaz

Terra Amara anticipazioni: Zuleja e Yilmaz vogliono fuggire ma…

In questi giorni si sta vedendo la fuga organizzata da Yilmaz e Zuleyha. A saperlo anche Hunkar. I due amanti vogliono scappare per la Germania ma l’appuntamento salta dopo che Zuleyha ritarda all’appuntamento per altri motivi. Akkaia però non si capacita e crede che sia stata proprio la madre di Demir a far saltare tutto.

Per questo motivo decide di puntarle contro una pistola e lo stesso fa pure Zuleja. La donna però riesce a sopravvivere anche questa volta e cerca di risolvere questa faida familiare. Tra Yilmaz e Zuleyha però le cose non vanno bene e i due non riescono a trovare una soluzione.

La verità su Hunkar

Tutto quello che è successo però è strano. Tutto questo improvviso comportamento buonista da parte di Hukar non convince. Infatti, in molti si chiedono cosa sia successo adesso per farle cambiare idea. Come detto in precedenza nemmeno Yilmaz e Zuleja si capacitano ma il reale motivo per cui la matrona si sta comportando così è più semplice di quello che può sembrare.

Nella sua vita, anche in passato, ma soprattutto nei confronti della nuora, Hunkar ha fatto molti errori e adesso ha capito che è il tempo di cambiare. Ha capito che ha fatto soffrire troppe persone, rovinando al vita non solo a Zuleja ed Yilmaz ma anche al suo stesso figlio, facendolo sposare una donna che non lo ha mai amato.