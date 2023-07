Natalia Paragoni totalmente senza veli, l’ex di Uomini e Donne insultata: “Depravata” (FOTO)

Natalia Paragoni ha da poco dato alla luce la sua prima figlia e sul web ha deciso di pubblicare una foto in cui è ritratta interamente senza veli. Nell’immagine in questione, la giovane non indossa alcun indumento.

L’unico elemento che la fa da padrone è l’enorme pancione al cui interno c’era la sua piccolina. Con questa foto, la protagonista ha voluto salutare definitivamente la sua pancia. Lo scatto, però, ha sollevato non poche polemiche.

Ecco la foto senza veli di Natalia Paragoni

In queste ore Natalia Paragoni è finita al centro di una polemica molto forte a causa di una foto senza veli. La giovane ha deciso di pubblicare su Instagram due foto in cui è appoggiata ad una grande vetrata ed è totalmente senza vestiti. La ragazza è ripresa si profilo, in modo da mettere in evidenza l’enorme pancione. Come didascalia a tale immagine, Natalia ha scritto “Bye bye pancia.

In questo modo, quindi, ha voluto salutare con affetto e amore il suo pancino, dando il benvenuto alla sua piccola Ginevra. Lo scatto ha fatto il giro del web in men che non si dica ed ha generato anche un certo sgomento. Diverse persone, infatti, sono accorse al di sotto del post in questione e lo hanno commentato. Alcuni utenti sono rimasti piacevolmente colpiti dall’immagine e si sono complimentati con la protagonista reputando lo scatto piuttosto artistico. Di questa idea, però, non sono stati tutti gli utenti del web. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Scoppia la bufera: la reazione di Natalia e Andrea

Natalia Paragoni è finita nel bel mezzo di una bufera per aver pubblicato una foto in cui appare totalmente senza veli. Molti utenti, infatti, hanno reputato la foto davvero troppo audace e spinta. Sono piovuti commenti molto forti, tra cui: “Sei una depravata”. Insomma, a quanto pare i seguaci dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono divisi a seguito della pubblicazione di tale immagine.

Nel frattempo, però, Natalia non sembra intenzionata a dare peso alle polemiche. Dopo aver pubblicato la foto, infatti, non è più intervenuta sui social e sta preferendo godersi la sua bambina nella più totale tranquillità e serenità. Anche il suo compagno Andrea Zelletta non ha proferito parola a riguardo. L’account del giovane è silente addirittura da giorni. A quanto pare, i due sono entrati perfettamente nel ruolo di genitori.