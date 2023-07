Bomba su Belen Rodriguez, non sta davvero con Elio Lorenzoni? Il clamoroso retroscena

Sull’ultimo numero di Novella 2000 è spuntato un gossip davvero bomba che riguarda Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Quest’ultimo è stato etichettato in questi giorni come il nuovo compagno della showgirl, non che la causa della nuova fine del matrimonio tra la donna e Stefano De Martino.

In queste ore, però, sono emersi dei retroscena che stanno facendo davvero discutere parecchio. Pare, infatti, che tra loro non ci sia un rapporto sentimentale vero. Vediamo che cosa è emerso.

Ecco cosa ci sarebbe davvero tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzini

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non sono realmente fidanzati? I due sono stati avvistati in più occasioni mentre si scambiavano delle tenere effusioni romantiche. Questo, ovviamente, ha spinto molti a credere che Elio potesse essere la nuova fiamma della showgirl. Roberto Alessi, però, ha fatto una confessione inedita sull’ultimo numero del suo settimanale. Nello specifico, infatti, il giornalista ha svelato che, in realtà, tra loro non ci sarebbe assolutamente nulla.

Belen ed Elio si conoscono da tantissimi anni e si sono sempre frequentati, ma solamente in qualità di amici. I due sono usciti insieme tante volte, ma sempre in compagni di altre persone. Alessi ha una risposta concreta anche alle effusioni che i due si sono scambiati. Secondo il suo punto di vista, Belen è una persona molto fisica, che ama abbracciare e baciare le persone e stabilire con loro un contatto. Proprio per tale ragione, non c’è da stupirsi se ha abbracciato e baciato un suo caro amico.

Si infittiscono i misteri su Belen e Stefano

Su tale numero, inoltre, sono state fatte anche altre confessioni inedite su Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. In particolare, infatti, pare che la showgirl sia “casta come un giglio”. Questo, dunque, vorrebbe dire che con l’imprenditore appassionato di E-bike e golf non ci sarebbe nulla di più di una semplice amicizia. Nel frattempo, però, sul web stanno emergendo informazioni contrastanti.

C’è chi ha avvistato Belen all’aeroporto di Ibiza, vestita in modo piuttosto bizzarro quasi come se stesse facendo il possibile per non farsi riconoscere. Per non parlare, poi, del silenzio dietro il quale la donna si è trincerata. Dunque, i misteri continuano ad aumentare in merito alla sua vita sentimentale e a ciò che sta accadendo nella sua vita e in quella di Stefano. Pertanto, non resta che attendere per vedere se ci saranno novità.