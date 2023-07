Maria De Filippi, tradimento pazzesco: chi ha firmato con la Rai

Arisa orami è fuori da Amici. La cantante da tempo aveva annunciato un possibile addio dal talent di Maria De Filippi e la conferma è arrivata proprio in questi istanti.

Infatti, per lei tanti altri progetti tra cui il grande desiderio di tornare a Sanremo con un brano. Ma oltre la partecipazione al Karmesse, l’artista ha in procinto un ritorno in Rai e in un altro famoso e divertente talent.

Amici, Arisa via dal talent di Maria De Filippi: ecco dove approda

Secondo alcune indiscrezioni, riportate da D’agostino, Arisa approderà in Rai in occasione della prossima stagione televisiva, dove sarebbe stata scelta per la giuria di The Voice Kids, la versione del talent show canoro dedicato ai bambini. Alla conduzione ci sarà sempre Antonella Clerici. La cantante invece prenderebbe il posto dei Ricchi e Poveri. Il noto giornalista fa sapere che è tutto confermato al momento manca solo la firma.

In merito agli altri prof di Amici, TvBlog aveva parlato di una mancata riconferma di Raimondo Todaro che al momento però non ha dato ne conferme e tanto meno smentite su quello che sta accadendo. Inoltre, confermati anche Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Amici 23: cosa sappiamo sulla nuova edizione

Mancano ancora molte settimane per l’inizio di Amici 23. Il talent continua a sfornare talenti da anni anche se in questi ultimi per alcuni il successo è stato davvero eclatante. Nonostante i vari cambiamenti di Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi può essere l’unica conduttrice a dormire sogni tranquilli.

Al momento i cast ancora non sono aperti e di conseguenza non sappiamo chi saranno i prossimi concorrenti. Per quanto riguarda i professori come detto in precedenza, gli unici a dover lasciare il programma dovrebbero essere Arisa e Raimondo. Per quanto riguarda invece le new entry sembra confermo l’arrivo di Patty Bravo.