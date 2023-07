Barbara d’Urso lancia stoccata a Mediaset e svela: “Tornerò presto, non vi dico dove”

Barbara d’Urso ha preso parte ad un evento a Maratea e, per l’occasione, è stata intervistata da un TG locale, e non ha potuto fare a meno di lanciare delle stoccate contro Mediaset. Tutti, ormai, sapranno l’epilogo che ha preso la sua collaborazione con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

Ebbene, a quanto pare, l’uscita di scena della presentatrice non sta avvenendo affatto in silenzio. La donna, infatti, ne ha approfittato di tale intervista per lanciare delle frecciatine contro coloro i quali hanno definito “trash” il suo modo di fare spettacolo. In seguito, poi, ha fatto una promessa. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le stoccate di Barbara d’Urso contro Mediaset e Myrta Merlino

In questi giorni, Barbara d’Urso si è recata a Maratea per prendere parte ad un evento che si è tenuto in tale luogo. Naturalmente, la sua presenza ha generato molto clamore e una tv locale ne ha approfittato per intervistarla. La conduttrice, dal canto suo, ha colto la palla al balzo per levarsi qualche sassolino dalla scarpa, specie in merito alle recenti dichiarazioni fatte da Myrta Merlino in merito al suo modo un po’ troppo trash di gestire la tv.

A tal riguardo, Barbara d’Urso ha lanciato delle precise stoccate contro Mediaset ed ha detto di non dare importanza al fatto che “alcuni” accusino lei di fare del trash. La presentatrice ha svelato che, se nelle sue trasmissioni spesso si è trasceso, è perché ha eseguito semplicemente degli “ordini”. Sono stati i piani alti di Mediaset a invogliarla a seguire quella direzione, non è stata certamente una sua iniziativa.

La promessa della d’Urso: ecco dove potremmo vederla

Nel corso dell’intervista, poi, Barbara d’Urso ha fatto anche altre confessioni colme di stoccate contro Mediaset. In particolare, la donna ha detto di essere molto fortunata in quanto ci sono tantissimi altri programmi che la vorrebbero. Per il momento, però, ha preferito non sbilanciarsi, ma ha fatto una promessa. Rivolgendosi alle sue amate casalinghe, la donna ha detto che presto tornerà, ma non vuole ancora dire dove.

I suoi fan, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo in quanto la carriera televisiva della conduttrice non è affatto finita qui. Ma dove potremmo vedere Barbara d’Urso? La prima ipotesi era ricaduta su Ballando con le stelle. La protagonista, però, è vincolata ad un contratto con Mediaset fino a dicembre, quindi, questa ipotesi sembra da scartare. Cosa diversa, però, è per un altro evento decisamente importante, ovvero, il Festival di Sanremo 2024. Barbara, infatti, potrebbe anche essere scelta come co-conduttrice di Amadeus.