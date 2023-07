Uomini e Donne, ex corteggiatrice svela di avere una malattia: chi è e di cosa si tratta (FOTO)

Uomini e Donne è in ferie, ma i gossip sui protagonisti della trasmissione non si arrestano. In queste ore, infatti, a generare molto sgomento sono state le dichiarazioni di un’ex corteggiatrice del programma, la quale ha parlato per la prima volta della sua malattia.

La giovane ha preso parte al programma un po’ di anni fa, e fu anche la scelta del tronista che in quel momento era sul trono. Vediamo, dunque, di chi si tratta e quale sia il problema di salute da cui è affetta.

Ecco chi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne affetta da una malattia

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato di avere una malattia. La ragazza in questione è Arianna Cirrincione. Lei è stata la scelta di Andrea Cerioli e i due, a distanza di diversi anni, formano ancora una coppia solida e innamorata. Ad ogni modo, da sempre la giovane combatte contro un problema congenito che, per fortuna, non è grave, tuttavia, è molto scocciante e invalidante per certi versi.

La Cirrincione ha svelato di essere affetta da vitiligine. Questa è una malattia della pelle secondo la quale si formano delle discromie cutanee sullo strato superficiale dell’epidermide. Di solito il problema si presenta sottoforma di macchie di colore biancastro, o roseo, decisamente più chiaro rispetto al proprio colore naturale della pelle. Questo disturbo, come già detto, non è pericoloso, tuttavia, implica una serie di scocciature per evitare che la situazione peggiori.

Arianna svela cosa non può fare

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato di aver imparato a convivere con questa malattia della pelle, sta di fatto che non si fa grossi problemi. Per fortuna, inoltre, adesso le macchie non sono molto diffuse, tuttavia, con il tempo c’è il rischio che possano espandersi. La cosa la preoccupa parecchio, non solo per un fatto estetico, ma anche pratico.

Le parti del corpo in cui sono presenti queste discromie, infatti, sono estremamente sensibili. Essendo pelle priva di melanina, infatti, si è molto più soggetti a scottature, quindi bisogna prestare tanta attenzione. Inoltre, poi, c’è da dire che, onde evitare di stressare la pelle ulteriormente, chi è affetto da questo disturbo dovrebbe evitare di tatuare il suo corpo. Questo, infatti, è il motivo per cui Arianna non può fare tatuaggi, laser o tutte quelle cose che potrebbero favorire l’irritazione cutanea.