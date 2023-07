Federica Panicucci ai ferri corti con Simona Branchetti? Ecco cosa farà Mediaset

Molti sono curiosi di sapere che cosa stia accadendo davvero dietro le quinte di Mediaset. In questo caso, a suscitare l’attenzione è il rapporto, probabilmente ostile, tra Federica Panicucci e Simona Branchetti.

Ciò che ha spinto a credere che le due possano avere delle divergenze è il fatto che entrambe conducono la trasmissione mattutina di Canale 5. La prima dall’autunno fino alla primavera, mentre la seconda nel periodo estivo. Ebbene, come stanno davvero le cose? Su Nuovo sono emerse delle indiscrezioni.

Astio tra Federica Panicucci e Simona Branchetti? La decisione di Mediaset

Federica Panicucci e Simona Branchetti sono davvero ai ferri corti? La prima ha passato il testimone alla seconda per la conduzione del programma mattutino Mattino Cinque, che in estate si trasforma in Morning News. Il grande successo che sta avendo il format della Branchetti sta spingendo molti a credere che i vertici dell’azienda possano pensare addirittura di confermare la conduttrice anche per tutti gli altri mesi dell’anno, determinando una capitolazione della Panicucci.

Ma quanto c’è di vero in tutto questo? A rispondere a queste domande è stato Alessandro Cecchi Paone sul magazine Nuovo. All’interno della sua rubrica in cui risponde alle curiosità dei suoi lettori, il giornalista ha dichiarato che Mediaset, a partire dalla prossima stagione, sicuramente troverà il modo giusto per far coesistere queste due grandi professioniste. Nello specifico, infatti, prenderà qualche decisione che non dovrebbe creare alcuna ostilità tra loro.

Critiche sulla mancata “promozione” della Panicucci

Le cose andranno realmente in questo modo, oppure Federica Panicucci deve temere Simona Branchetti e deve cominciare ad avere paura di essere licenziata come per Barbara d’Urso? La risposta definitiva ci sarà solo nei prossimi mesi, quando si scoprirà quali saranno le sorti delle due professioniste. Nel frattempo, alcuni lettori di Nuovo hanno voluto manifestare la loro opinione in merito alle recenti decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi.

Nel dettaglio, una lettrice ha scritto che avrebbe preferito che il ruolo di conduttrice di Pomeriggio 5 andasse alla Panicucci, in quanto è una grande professionista. Anche Alessandro si è mostrato d’accordo con questa disamina ed ha ammesso che, effettivamente, Federica meritava questo onore e onere in quanto si è sempre resa disponibile per l’azienda ed ha sempre svolto egregiamente il suo lavoro. Ad ogni modo, i vertici dell’azienda hanno preferito agire diversamente. Adesso non resta che attendere per vedere cos’altro succederà.