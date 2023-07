Grande Fratello 8: svelato primo concorrente Vip: “Ha fatto Sanremo 7 volte!”

La macchina del Grande Fratello 8 inizia a prendere forma e poco fa è stato svelato il nome del primo concorrente Vip di questa prossima edizione. Il reality comincerà l’11 settembre e dopo le disposizioni di Pier Silvio Berlusconi sembra ormai chiaro che da quest’anno tante cose cambieranno.

L’amministratore delegato Mediaset è stato chiarissimo con Signorini, nella Casa nessun influencer e tanto meno nessun iscritto a onlyFans. Quindi il cast sarà totalmente stravolto, anche perchè come già detto in altre occasioni ritornano i Nip.

Grande Fratello 8: confermata la prima concorrente Vip di questa edizione

Intanto, possiamo confermare il primo nome del concorrente Vip di questa prossima edizione del Grande Fratello 8. Ad annunciarlo in via ‘ufficiosa’ è Radio Cusano Campus. La notizia è stata data Kevin Dellino durante la trasmissione “Che rimanga tra noi”, timonata da Alessio Moriggi e Francesca Pierridallo. L’indiscrezione pare essere blindata, come dire certa. Lo speaker ha svelato che a varcare la famosa porta rossa sarà Rossana Fratello.

Il giornalista ha svelato il nome della concorrente sotto forma di indovinello. Nello specifico ha lanciato una sorta di sfida, dando come indizio sulla Fratello questi pochi suggerimenti. Ha fatto parte di un mio progetto musicale realizzato in pandemia, Artisti Uniti ai medici, vi do un indizio: è una donna ma non è una santa, di chi stiamo parlando?”. Impossibile quidi non pensare a lei.

Chi è Rosanna Fratello

Rossana Fratello è una grande artista di livello internazionale. Oggi ha 72 anni ed ha una carriera alle spalle di tutto rispetto. Tra i suoi grandissimi successi musicali :“Sono una donna, non sono una santa” e Va speranza Va che ha portato anche a Sanremo.

Nata a San Severo la cantante ha preso parte diverse volte al karmesse, precisamente 7. La donna a settembre sarà una delle concorrenti di questo Grande Fratello 8.