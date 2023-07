Ida e Alessandro tornano a Uomini e Donne da single? Ecco cosa sta succedendo

In questo periodo si sta molto parlando di una coppia nata a Uomini e Donne, ovvero, quella formata da Ida e Alessandro. I due protagonisti sono finiti sulla bocca di tutti in quanto si stanno comportando in maniera ambigua sui social.

Da un bel po’ di tempo non condividono contenuti insieme e la cosa sta spingendo molti a credere che, in realtà, il motivo sia celato dietro una presunta crisi, ma sarà davvero così? Questo non è tutto, sul web sta rimbalzando anche un’altra notizia. Vediamo tutto nel dettaglio.

Il rumor sulla possibile crisi tra Ida e Alessandro

Ida Platano e Alessandro Vicinanza torneranno a Uomini e Donne? Questa è la domanda che molti fan si stanno ponendo. La cosa che, tuttavia, sta generando parecchia curiosità è cercare di capire se i due possano tornare nel programma come coppia, oppure da single. Come di consueto, infatti, al termine della pausa estiva, il talk show di Maria De Filippi torna in onda raccontando anche come stia andando tra alcune coppie nate nel programma.

Tra i protagonisti più richiesti ci sono, sicuramente, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Il motivo risiede nel fatto che i due, ultimamente, non si stanno mostrando più insieme sui social. Ida è andata in vacanza in Sardegna da sola, mentre il cavaliere è rimasto in città a lavorare, concedendosi di tanto in tanto qualche piccolo momento di relax. Tra i due, dunque, c’è davvero una crisi? Lorenzo Pugnaloni, che si occupa delle anticipazioni di UeD, ha svelato di escludere tutto ciò.

La Platano e Vicinanza torneranno a Uomini e Donne?

Secondo il punto di vista dell’informatore di Uomini e Donne, tra Ida e Alessandro non ci sarebbe una crisi. Se cos’ fosse stato, infatti, i due avrebbero sicuramente dato qualche annuncio. Molto probabilmente, tra loro è solo un periodo un po’ giù, cosa che può capitare nella vita di tutte le coppie. Ad ogni modo, resta altamente probabile l’ipotesi di vedere i due protagonisti all’interno delle prime puntate di Uomini e Donne.

Le registrazioni della nuova stagione della trasmissione, infatti, partiranno a fine agosto, molto probabilmente tra il 28 e il 30. Al momento, però, non si conosce ancora la data ufficiale. Ebbene, in una di queste occasioni, Ida e Alessandro potrebbero prendere parte al programma e raccontare come stia andando la loro storia. Forse racconteranno anche di questo periodo un po’ ballerino. Non resta che attendere per scoprirlo.