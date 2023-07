Scristina Scuccia fuori da Tale e Quale show: cosa è successo con Conti

Cristina Scuccia non sarà presente a Tale e Quale Show 2023, come invece si era pensato qualche settimana fa. L’ex suora sarebbe fuori dal cast che ha scelto direttamente Carlo Conti. Il programma dovrebbe iniziare il 22 settembre 2023 e la giuria sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Nelle scorse settimane, Carlo Conti aveva svelato il cast di questa stagione e tra i nomi c’era anche quello dell’ex isolana. Purtroppo, la sua presenza è saltata all’ultimo minuto, e il motivo riguarderebbe un accordo non trovato da entrambi le parti.

Tale e Quale Show: Cristina Scuccia fuori

Cristina Scuccia non sarà presente a Tale e Quale Show 2023. Secondo alcune indiscrezioni che circolano negli studi Rai, l’ex suora è sarà presente nel programma di Carlo Conti e il motivo riguarda in particolar modo un non accordo tra le parti.

“Si parla di questioni economiche ed anche editoriali” , ha scritto TvBlog.. Inoltre, stando a quello che si legge sul noto portale, la Scuccia avrebbe lasciato il suo posto a Jo-Squillo. Al momento manca però ancora la conferma ma sembra che la cantante sia pronta a ritornare sul piccolo schermo con tutta la sua grinta e il suo carisma.

Chi sono i concorrenti che prenderanno parte al programma di Carlo Conti

Facendo il punto della situazione, con l’uscita di scena di Cristina Scuccia, il cast di Tale e Quale Show 2023 sarà questo: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli e Jo Squillo.

Va comunque precisato che per adesso non c’è nessuna conferma sulla presenza della cantante nel programma di Conti. Di conseguenza non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti. Ricordiamo ancora che salvo cambiamenti dell’ultimo minuto lo show dovrebbe partire a settembre.