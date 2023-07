Oroscopo 28 luglio 2023: Gemelli in pausa, Sagittario verso una scoperta

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 28 luglio in nati sotto il segno del Cancro devono essere pronti a mettersi in gioco.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Alti e bassi in amore, ma nel lavoro farete faville. Ci sono delle novità che potrebbero consentirvi di prendere delle decisioni molto importanti sul vostro futuro. Non vi arrendete.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 28 luglio denotano un momento un po’ burrascoso sotto il punto di vista sentimentale. Se non vi sentite sicuri e in pace con voi stessi, forse sarebbe il caso di ponderare su alcune scelte prese.

Gemelli. In questo periodo siete un po’ in stand by. Cercate di ponderare bene le vostre alternative e non traete delle conclusioni affrettate, specie per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Cancro. Circondatevi di persone oneste e positive. I musoni non vi servono, perché non faranno altro che incidere negativamente sulla vostra vita. Siate determinati e pronti a mettervi in gioco.

Leone. Se qualcuno vi ha ferito, forse è il caso di parlarne, questo chiaramente se ritenete che ne valga la pena. Buon momento per iniziare dei nuovi progetti di vita insieme in ambito sentimentale.

Vergine. Siete molto energici e dinamici e questo vi sarà di grande aiuto per affrontare le piccole difficoltà della vita. Se siete indecisi in amore, forse è il caso di seguire di più il vostro istinto.

Previsioni 28 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Da oggi potete iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Può sembrare una frase fatta e banale, ma è la verità. Ricordate che i migliori cambiamenti nascono dall’interno e non da cause esterne.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 28 agosto i nati sotto questo segno devono essere più risoluti. Spesso tendete a farvi dei problemi anche su cose che, in realtà, non meriterebbero tutta questa attenzione.

Sagittario. Ci sono dei nodi che devono venire al pettine. Presto vi troverete a fare delle scoperte che vi lasceranno assolutamente senza parole. Cercate di fare un’analisi interiore per venire alla natura di alcuni vostri turbamenti.

Capricorno. Nel lavoro potreste avere qualche contrasto con un collega o un superiore. Cercate di non perdere la pazienza e di usare molto la testa. Per le faccende di cuore, invece, potete lasciarvi andare di più.

Acquario. Ci sono delle belle emozioni per voi, dovete solo cercare di essere un po’ più aperti. In amore il consiglio è quello di lasciarvi andare, onde evitare di avere poi in futuro dei rimpianti.

Pesci. Siate un po’ più dinamici nei rapporti di coppia. Se siete in una relazione da diverso tempo, allora è il caso di darsi da fare, se non volete rischiare di incappare in qualche delusione. Ricordate, però, che chi nasce tondo non può morire quadro.