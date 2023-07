Anche Flavio Insinna cacciato dalla Rai? Ecco dove potrebbe sbarcare

In Rai c’è un altro conduttore che pare sia stato cacciato, stiamo parlando di Flavio Insinna. Il presentatore, ormai, non è più alle redini de l’Eredità ed è stato sostituito da Pino Insegno. Attualmente, infatti, il protagonista ha uno spazio davvero marginale in azienda.

Flavio, però, non dovrebbe temere troppo, in quanto sembra essere il pretendente perfetto per condurre un programma che va in onda su di un’altra rete televisiva. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Il rumor su Flavio Insinna fuori dalla Rai

Sono tanti i cambiamenti che in questo periodo si stanno verificando tra Rai e Mediaset in materia di conduttori, e stavolta al centro dell’attenzione ci è finito Flavio Insinna. Stando a quanto emerso all’interno di un’anteprima pubblicata da TV Blog, infatti, pare proprio che il conduttore si accinga ad interrompere i suoi contatti lavorativi con la Rai. Molto probabilmente, infatti, a partire dalla prossima edizione, non sarà più un volto di tale azienda.

Dopo aver lasciato le redini de L’Eredità, Insinna appare in Rai solamente negli speciali di Techetechetè e per aver partecipato al film intitolato La stoccata vincente. Per quanto riguarda il resto, invece, per lui non sembra esservi più posto. In ogni caso, anche su altre reti sono state apportate delle modifiche e restano dei posti vacanti da colmare. Proprio per tale motivo, pare che Insinna presto traslocherà altrove.

Ecco dove potrebbe sbarcare Insinna

Nel caso in cui dovesse essere confermata in via ufficiale l’uscita di scena di Flavio Insinna dalla Rai bisognerà capire se e quando rivedremo il conduttore in tv. Ebbene, stando a quanto emerso in queste ore, sembra proprio che ci sia una rete che lo sta corteggiando, stiamo parlando di La 7. Come i telespettatori di questo canale sapranno, Caterina Balivo ha lasciato le redini di Lingo – Parole in gioco.

Ebbene, Insinna potrebbe essere il candidato perfetto per condurre questo game show. Nella sua carriera televisiva, infatti, vanta anche altre esperienze in questo settore. In attesa che la notizia venga confermata, però, sono anche altri i conduttori rimasti senza programmi tv. Oltre a Barbara d’Urso, di cui, ormai, si è dibattuto tantissimo, anche Massimo Giletti è rimasto a mani vuote. Poi ci sono anche Serena Bortone e Roberta Capua. Non resta che attendere per vedere se ci saranno novità a riguardo.