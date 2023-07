Alessia Marcuzzi spiazza, ecco perché non risponde ai gossip su De Martino: “Me lo vietano”

Alessia Marcuzzi è recentemente finita nel mirino dei gossip a causa del presunto flirt con Stefano De Martino. In tutto questo tempo, però, ha sempre preferito restare in silenzio e non intervenire sulla faccenda.

Tuttavia, in queste ore, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti. Nello specifico, infatti, ha svelato per quale ragione non ha mai parlato di questa situazione.

La confessione spiazzante di Alessia Marcuzzi sui gossip inerenti Stefano De Martino

Nel corso di una recente intervista, Alessia Marcuzzi ha svelato per quale ragione non ha mai parlato dei rumor sul flirt con Stefano De Martino. La conduttrice ha esordito dicendo di essere stata molto ferita da alcuni gossip che sono circolati sul suo conto. Anche se avrebbe voluto rispondere, però, alcune persone glielo hanno impedito, ma di chi si tratta? Ebbene, a quanto pare, Alessia ha svelato che lo staff che cura le sue relazioni pubbliche le ha impedito di rilasciare dichiarazioni a riguardo.

Il motivo risiede nel fatto che la Marcuzzi pare sia un po’ troppo passionale, pertanto, sicuramente si sarebbe lasciata prendere la mano nel toccare certi argomenti. Questo, infatti, è anche il motivo per cui ha sempre rifiutato di partecipare a Belve. A tal riguardo, la donna disse di non voler andare da Francesca Fagnani per tutelare se stessa. Nel bel mezzo dell’intervista, infatti, si sarebbe potuta lasciare andare a confessioni un po’ troppo private e compromettenti.

Alessia parla della sua carriera: ecco perché mollò tutto

Oltre a fare questa confessione su Stefano De Martino, però, Alessia Marcuzzi ha parlato anche di altro durante l’intervista. In particolare si è soffermata sulla decisione di cambiare radicalmente il suo ruolo in tv. A tal riguardo, ha detto di essere arrivata ad un punto della sua vita in cui non si sentiva più stimolata a fare programmi che non le somigliassero, pertanto, prese la decisione di lasciare tutto e di dedicarsi ad altro.

Attualmente, infatti, è molto concentrata sul suo lavoro da imprenditrice, vende prodotti, tra cui borse e creme, e lavora con ben 33 persone. Il suo desiderio, infatti, è quello di lasciare ai suoi figli delle aziende da gestire ben consolidate e affermate. Tra le tante cose, poi, la conduttrice si è soffermata anche su altri pettegolezzi di cui è stata spesso protagonista. Molte volte, infatti, si è trovata a replicare a coloro i quali le hanno dato velatamente della poco di buono per aver fatto due figli con due uomini diversi. Tutto ciò non sarebbe accaduto se fosse stata un uomo, e questo è davvero triste.