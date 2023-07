Flavio Insinna fuori dalla Rai, addio a L’eredità: chi arriva al suo posto

Dopo Fazio e la Litizzetto, ma anche Bianca Berlinguer ecco che anche Flavio Insinna potrebbe presto lasciare la Rai. Con L’eredità nelle mani di Pino Insegno, il conduttore rappresenta uno dei grandi nomi televisivi rimasti senza programma.

Lingo – Parole in gioco, noto game show di La7, ha da poco perso la sua conduttrice Caterina Balivo, che ha traslocato in Rai per condurre La volta buona nel pomeriggio di Rai 1. L’emittente di Urbano Cairo avrebbe quindi pensato all’ex conduttore de L’eredità per prendere il timone del programma.

Flavio Insinna via dalla Rai, continua la rivoluzione a Viale Mazzini

Dopo diversi anni alla conduzione de L’eredità, Flavio Insinna sembra aver perso il suo game show storico. Gli unici impegni che oggi lo legano a Viale Mazzini sono gli speciali di Techetechetè in prima serata e la partecipazione al film La stoccata vincente, dove recita con Alessio Vassallo.

Come detto in precedenza il suo successore per la prossima stagione sarà Pino Insegno, e non è da escludere, che da parte di La7 possa potrebbe arrivare una proposta. Stiamo parlando di Lingo – Parole in gioco. La nuova edizione partirà solo con il nuovo anno. Assicurarsi la conduzione di Flavio Insinna, ad ogni modo, sarebbe un grande colpo per l’emittente visto quanto è amato il presentatore.

I conduttori senza programmi: non solo Insinna

Nei giorni scorsi, Teo Mammuccari e Roberta Capua erano stati accostati alla trasmissione, ma entrambi hanno negato contatti. Un altro nome sul tavolo sarebbe quello di Alessandro Greco.

Tra i nomi più importanti anche quello di Roberta Capua, dove si è detto possibile sostituta di Serena Bortone. Infine, impossibile non citare Massimo Giletti vicino alla Rai dopo l’addio a La 7