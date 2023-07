Oroscopo 29 luglio 2023: Cancro battaglieri, Capricorno insolitamente incerti

Secondo l’oroscopo del 29 luglio gli Ariete sono piuttosto rilassati. I Bilancia, invece, potrebbero aver avuto qualche contrasto in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le previsioni astrali odierne sono piuttosto rosee per voi. Non ci sono eventi nefasti all’orizzonte e tutto è molto calmo e tranquillo. Sarà anche l’influenza positiva della Luna, ma vi sentite stranamente rilassati.

Toro. Oggi vi sentite molto più energici dei giorni passati. Se ci sono stati dei contrasti e delle divergenze, adesso è il momento di mettere tutto da parte. non perdete tempo in chiacchiere.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 29 luglio i nati sotto questo segno devono essere meno testardi. Spesso quando vi mettete in testa una cosa, o vi fate un’idea di una persona, difficilmente cambiate punto di vista.

Cancro. Non vi arrendete mai, neppure dinanzi gli ostacoli più grandi. Anche se spesso siete pessimisti, siete tenaci. Forse la vostra è solo una trovata per prepararvi al peggio, in modo da essere sempre preparati a tutto.

Leone. Cercate di essere più presenti in amore. Se il partner ha cominciato a mostrare delle insofferenze nei riguardi di qualche vostro atteggiamento, non mettetevi sulla difensiva, ma cercate di essere più disponibili.

Vergine. Siete molto in sintonia con il partner. In ambito professionale, invece, è opportuno rivedere alcuni aspetti. Siete stati piuttosto indecisi ultimamente su alcune decisioni da prendere, ora è tempo di cambiare aria e di mostrarvi molto più risoluti.

Previsioni 29 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore potrebbe esserci stato qualche contrasto di recente. Siete stati poco aperti al dialogo e la cosa potrebbe aver generato non pochi dissapori. Cercate di non essere troppo petulanti.

Scorpione. Siete piuttosto incerti su alcune decisioni da prendere. Poco alla volta, però, i nodi verranno al pettine e tante situazioni vi sembreranno decisamente più chiare. Siate lungimiranti e guardate al futuro con maggiore ottimismo.

Sagittario. Secondo l’oroscopo del 29 luglio, i nati sotto questo segno devono imparare a non dare troppo peso alle critiche. Agite seguendo un po’ di più il vostro istinto e non ve ne pentirete.

Capricorno. Solitamente non siete persone molto insicure, ma in questo periodo siete piuttosto incerti. Le stelle vi invitano a riflettere bene poiché essere così volubili potrebbe portarvi a commettere degli errori.

Acquario. Le stelle vi invitano ad aprire gli occhi, specie su alcune persone che vi circondano. Non tutti sono sinceri e onesti nei vostri riguardi, quindi, cercate di prestare attenzione.

Pesci. Giornata piuttosto soddisfacente per i nati sotto questo segno. Dopo una settimana di lavoro molto impegnativa, adesso potete concedervi qualche piccolo momento di relx, quindi, approfittatene.