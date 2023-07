Al Bano e Romina Power, l’uomo dietro al divorzio: solo ora salta fuori

Questa volta si fa un passo indietro nel passato e si ricorda uno dei gossip più succulenti di qualche stagione fa. Secondo Dagospia, nella lunghissima lista delle conquiste sentimentali di Alain Elkann ci sarebbe anche Romina Power.

Con inimmaginabili intrecci, peraltro, con Albano Carrisi. C’ da dire che più di una volta si è parlato di storie extraconiugali della cantante. Tutte storie che non hanno mai trovato fondamenta con il ricco imprenditore sembra avere qualcosa di vero.

Albano Carrisi e Romina Power: spunta un terzo incomodo

Qualche giornale, tempo fa ipotizzò che dietro il divorzio di Romina con Al Bano ci fosse proprio Elkann. Quest’ultimo ha parlato di una ‘grande amicizia‘ , precisando che quello che accadesse nella sua vita privata fossero solo fatti suoi’. Scatenando anche un clamoroso scandalo.

A corredo di queste velenose righe, un vecchio pezzo datato 1999 scritto sul sito musicale Rockol.it. In questo numero si è parlato appunto di un legame speciale, dimostrato anche da foto compromettenti. Ovviamente, però ad oggi ne la Power e n Albano è mai tornato sul gossip.

Il flirt con Lorenzo Crispi

Ma il presunto flirt con Elkan non è l’unico che le è stato attribuito negli anni. Quando Al Bano e Romina si sono lasciati il gossip è impazzito e senza pensare che forse la coppia è scoppiata per il troppo dolore per Ylenia sono iniziate a circolare voci di cattivo gusto sulla cantante.

Tali rumors all’epoca vedevano la Power legata anche a Lorenzo Crispi. Pettegolezzi hanno additato l’artista come una donna che avrebbe tradito il proprio marito per stare con l’attore. Per chi non lo sapesse, Crispi è un attore italiano, molto affascinante. I due si sono conosciuti sul set di Sandokan, la tigre della Malesia. Questo fu un telefilm che fece un successo incredibile.