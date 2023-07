Scandali a Uomini e donne, la Mennoia rivela come e cosa accade con i “furbi”

Manca ancora alcune settimane prima che Uomini e donne torna in onda. Il programma condotto da Maria De Filippi anche quest’anno sarà trasmesso con tante novità. A parlarne è Raffaella Mennoia, braccio destro della conduttrice.

L’autrice ha da poco fondato l’Arca degli amici, associazione no-profit che ha a cuore il benessere dei cani. Lei ne ha uno a cui è affezionatissima: Saki. Anche Maria ha legato tantissimo con l’animale tanto che sul luogo di lavoro il quadrupede scodinzola tranquillamente.

Cosa accade dietro le quinte di Uomini e donne

Raffaella Mennoia ha parlato molto di quello che accade dietro le quinte del programma e soprattutto come lavora la squadra stessa. Al di fuori sembra tutto semplice e perfetto ma purtroppo non è così. L’ideatrice ha spiegato spesso non mancano momenti di tensione e di preoccupazione ma fortunatamente tutto si risolve grazie al grande lavoro di squadra.

“Siamo una bella squadra, al di là degli ottimi risultati in termine di ascolti, tra lo staff si crea un legame anche affettivo molto forte. Noi per esempio andiamo anche a cena insieme. Certo si litiga, come è normale, ma non c’è mai un clima pesante”. Tra i momenti che più le piacciono ci sono sicuramente quello in cui bisogna scegliere i protagonisti in trasmissione. Non un ruolo da poco, anzi è proprio l’abc…

Raffaella Mennoia svela cosa succede con i furbetti e come li smascherano

Nel dating show di Canale Cinque non sono mancati negli anni casi in cui si è scoperto che tronisti/e corteggiatori/trici si mettessero d’accordo lontani dalle telecamere, contravvenendo al regolamento e venendo poi cacciati.

Beh, in questo caso Raffaella fa sapere che ad aiutarli c’è sempre il pubblico. Per fortuna c’è gente che manda segnalazioni continuamente. È un lavoro di sinergia. E su quale coppia ha fatto breccia nel suo cuore, la Menoia risponde:” La coppia che mi è rimasta nel cuore? Non ne sono tantissime, ma alcune le sento ancora tra persone che stanno ancora insieme, hanno avuto dei figli e chi si è lasciato”.