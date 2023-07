Maria De Filippi, ecco qual è il suo ruolo geniale dietro le quinte di Temptation Island

Maria De Filippi è una delle icone principali del mondo della tv, la donna è presente in molti programmi, anche se non in maniera diretta, come accade a Temptation Island. In una recente intervista rilasciata a Nuovo in Famiglia, Filippo Bisciglia ha fatto delle interessanti confessioni a riguardo.

Il conduttore del reality show incentrato sulle tentazioni, infatti, ha svelato quello che è il ruolo che la conduttrice ha nel dietro le quinte del programma. Il protagonista ha detto che Queen Mary sia davvero incredibile. Vediamo per quale motivo.

Ecco qual è il ruolo “segreto” di Maria De Filippi a Temptation Island

Maria De Filippi è l’autrice di Temptation Island, eppure nella trasmissione non appare mai, neppure di sfuggita. In molti, dunque, si chiederanno quale sia il ruolo della donna all’interno di tale programma. Ebbene, a fare delle interessanti confessioni a riguardo è stato Filippo Bisciglia, che da sempre è il volto iconico del programma in quanto ne è conduttore indiscusso.

Nel corso di una recente intervista, il protagonista ha detto che Maria è davvero incredibile, lui la stima tantissimo e vorrebbe essere almeno l’1% di quello che è lei. Per quanto riguarda il suo ruolo a Temptation Island, il conduttore ha detto che uno dei momenti più importanti del programma risiede in quello che il pubblico non vede, ovvero, il montaggio. Questa fase p fondamentale per la buona riuscita della trasmissione, e proprio in questo aspetto, la De Filippi ci mette del suo.

Filippo Bisciglia fa altre confessioni sulla De Filippi

A supervisionare le fasi di montaggio delle varie puntate di Temptation Island, dunque, c’è Maria De Filippi. La donna dà direttive e consigli su come realizzare dei contenuti che possano essere in grado di accattivare il pubblico da casa. Oltre a questo, poi, una delle grandi qualità di Maria è il saper ascoltare. Con lei sarebbe in grado di aprirsi anche la persona più introversa di questo mondo.

La De Filippi non si pone mai in una posizione di superiorità ed è sempre disposta ad ascoltare il prossimo e a fare il possibile per aiutarlo. Questo, quindi, spiega anche il perché delle numerose volte in cui Maria è stata avvistata in Sardegna. Proprio per organizzare al meglio Temptation Island, infatti, la conduttrice si è recata sul posto ed è stata costretta a rinviare le sue vacanze.