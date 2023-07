Uomini e donne, anticipazioni 30 e 31 agosto: torna una coppia amatissima e sul trono potrebbe arrivare l’ex scelta

Maria De Filippi e gli autori di Uomini e Donne sono già al lavoro nonostante la pausa estiva, per mettere a punti tutti i dettagli della nuova edizione. Il dating show di Maria De Filippi tornerà sul piccolo schermo a partire dal prossimo 11 settembre, come di consueto dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Nelle ultime ore è arrivata anche una nuova indiscrezione, che farà molto felici i fan della trasmissione. Si sa già infatti quando ci saranno le prime riprese della nuova edizione e chi potrebbero essere i prossimi tronisti!

Uomini e donne anticipazioni: le registrazioni il 30 e 31 agosto

ersi siti specializzati dunque le telecamere degli studi Elios si accenderanno già a fine del mese di agosto, precisamente il 30 e 31 agosto 2023. La notizia del momento inoltre è che tra gli ospiti delle prime puntate ci potrebbero essere degli ex protagonisti del dating show molto amati dal pubblico.

SI tratta di Ida Platano e Alessandro Vicinanza del Trono Over che potrebbero essere presenti alle registrazioni per smentire le voci di una loro crisi. Infatti, da giorni non si parla d’altro. Pare che l’amatissima ex coppia del trono over non stia affrontando un buon periodo-

Chi potrebbero essere i nuovi tronisti di questa stagione

Tra le tante domande da parte dei fan, c’è anche chi si chiede chi potrebbero essere i nuovi tronisti. Tra le indiscrezioni troviamo Alessandra Fumagalli, Alice Barisciani, Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio come papabili Tronisti. Tutti loro sono ex corteggiatori o ex scelte della scorsa edizione.

Tra le conferme invece troviamo sicuramente Gemma Galgani e Roberta Di Padua, ed il cavaliere Armando Incarnato, nonostante le voci insistenti di nuove storie d’amore. Per quanto riguarda gli opinionisti, c’è la riconferma anche per Gianni Sperti e Tina Cipollari, anche se sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia dato un ultimatum anche a lei.