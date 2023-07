Grande Fratello Cesara Buonamici: Mediaset dirama comunicato ufficiale con tutte le decisioni

Dopo tanti rumor sulla faccenda, pettegolezzi e indecisioni, finalmente è arrivato il comunicato ufficiale di Mediaset. Al suo interno è svelato il mistero inerente la presenza di Cesara Buonamici al Grande Fratello.

inoltre, i vertici dell’azienda hanno parlato anche di altre faccende legate sempre alla nuova edizione del reality show. Il programma sarà piuttosto diverso rispetto al passato. Vediamo nel dettaglio che cosa cambierà.

Ecco la verità su Cesara Buonamici al Grande Fratello

Mediaset ha diramato un comunicato stampa in cui ha parlato della prossima edizione del Grande Fratello ed ha svelato anche la verità su Cesara Buonamici. A quanto pare, l’azienda ha confermato in maniera ufficiale la presenza della giornalista del TG 5 come unica opinionista all’interno del reality show. Tutta la concorrenza è stata sbaragliata e la donna sarà l’unica ad affiancare Alfonso Signorini in questa impresa piuttosto ardua.

La giornalista, però, non rinuncerà al suo lavoro nella redazione del TG. Attraverso il comunicato, infatti, si legge che la donna abbia accettato di raddoppiare i suoi impegni lavorativi pur di assecondare la volontà dell’azienda. A quanto pare, dunque, continuerà ad alternarsi con i suoi colleghi per quanto riguarda la presentazione del telegiornale delle 20:00.

Comunicato Mediaset: tutte le altre decisioni prese sul GF

Cesara Buonamici presenzierà a tutte le puntate del Grande Fratello, senza eccezioni. Mediante questa scelta, dunque, Mediaset ha voluto lanciare un segnale forte e di opposizione rispetto al passato. Con la giornalista, infatti, il reality show assumerà una connotazione sempre divertente e ironica, ma anche rigorosa e solenne. Inoltre, l’azienda ha assicurato che sta facendo di tutto per scegliere concorrenti umili e che non siano alla ricerca di visibilità.

Nella casa, dunque, non vedremo assolutamente influencer e persone molto legate ai cellulari e ai social. Ci saranno molte più persone comuni, coloro che un lavoro ce l’hanno già e non sono alla ricerca di scandali e teatrini. In questi giorni, inoltre, è stato rinnovato anche il contratto tra GF e Mediaset per altri 3 anni. Attualmente, infatti, è previsto un accordo che va fino al 2026. Questo perché Pier Silvio Berlusconi ha compreso che, malgrado tutto, al Grande Fratello non si può rinunciare. Tuttavia, si può fare certamente qualcosa per cercare di ridimensionare il tutto e portare in onda un contenuto che presenti una qualità decisamente più elevata.