Oroscopo 30 luglio 2023, classifica: Leone fieri, Acquario più consapevoli

Oroscopo primi sei segni

1 Leone. Siete molto fieri di voi e soddisfatti dei traguardi che siete riusciti ad ottenere. Non arrendetevi mai e lottate per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. In amore siete favoriti.

2 Gemelli. Giornata intensa e soddisfacente per voi. L’Oroscopo del 30 luglio vi invita a non essere troppo severi con voi stessi e con gli altri. Imparate dai vostri errori e siate un po’ più disponibili al perdono.

3 Ariete. Ottimo momento per il lavoro Chi è alla ricerca di un nuovo impiego farebbe bene a darsi da fare. In ambito sentimentale, invece, dovete capire in primis voi stessi che cosa volete e poi potrete agire di conseguenza.

4 Scorpione. Le stelle vi invitano ad essere audaci e intraprendenti. In questo periodo siete favoriti ma è importante tenere sempre gli occhi ben aperti e non farsi sfuggire le occasioni interessanti.

5 Bilancia. Attenti a non far traboccare il vaso. Talvolta, anche le cose più semplici e banali possono trasformarsi in altro. Il segreto è restare sempre concentrati e non farsi prendere dal panico.

6 Vergine. Siete determinati e pieni di spirito d’iniziativa. In amore e nel lavoro è importante andare avanti e osare fino all’ultimo. Se ci sono degli imprevisti, prendeteli come sfide per emergere.

Previsioni 30 luglio ultimi sei segni

7 Acquario. Pian piano state arrivando a raggiungere delle consapevolezze molto interessanti. Sia in amore sia nel lavoro dovete essere audaci e rischiare. Attenti, però, alle persone di cui andrete a fidarvi.

8 Toro. In amore c’è bisogno di maggiore cuore e sentimento. La vita vi ha portato ad essere un po’ cinici, cosa che viene aumentata dalla vostra indole. Cercate di tirare fuori il fuoco che è in voi.

9 Cancro. In un rapporto di coppia la fiducia è fondamentale. Nel momento in cui essa dovesse venire a mancare, difficilmente riuscite ad andare avanti. In ambito professionale siete molto testardi.

10 Capricorno. Siete precisi e meticolosi in ambito professionale. In amore, però, lasciatevi andare un po’ di più. I tanti impegni vi stanno assopendo in maniera un po’ troppo eccessiva, meglio fare attenzione per non incappare in errori indesiderati.

11 Sagittario. Giornata un po’ turbolenta per voi, soprattutto dal punto di vista dell’umore. Ci vuole coraggio e tanta consapevolezza se volete arrivare a raggiungere gli obiettivi per cui tanto state lottando.

12 Pesci. Siete un po’ giù di corda e questo potrebbe rendervi particolarmente nervosi. In ambito sentimentale è necessario darsi da fare e non mostrarsi insicuri. Ci sono delle faccende da mettere a posto.