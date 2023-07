Ballando con le stelle, il cast prende forma: ex volto Mediaset nella giuria. Che colpaccio

Come in molti sapranno nell’ultimo periodo c’è stata una vera e propria rivoluzione nei palinsesti televisivi. Sia a Mediaset che in Rai c’è stato un vero e proprio stravolgimento che ha visto cambiare molte cose. Alcuni interrogativi sono rimasti anche per la giuria di Ballando con le stelle.

Il noto talent di ballo condotto da Milly Carlucci partirà infatti il 21 ottobre e poco tempo fa era stata la stessa conduttrice a rivelare che la partita riguardo la composizione della giuria non era ancora chiusa-

Ballando con le stelle, colpaccio di Milly: arriva l’amatissimo conduttore

Ebbene, in questi giorni si sta lavorando per formare il nuovo casti di Ballando con le stelle. Milly Carlucci ce la sta mettendo tutta e sembra che siano spuntati anche i primi nomi sia per i concorrenti che per la giuria. Poco fa TvBlog ha lanciato la bomba rivelando chi per primo andrà a comporla.

Per chi credeva quello formato da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli sarebbe rimasto intatto si sbagliava di grosso. Infatti, in queste ore è spuntato niente di meno che il nome del noto conduttore romano Teo Mammuccari. In base alle indiscrezioni sarebbe in corso una trattativa.

Teo Mammuccari nella giuria di Ballando con le stelle?

Come fa sapere Tv Blog, Teo Mammuccari nel caso in cui accettasse l’offerta sederebbe dietro al celebre bancone della giuria di Ballando. Niente piroette quindi per lui ma solo un alzare e abbassare la paletta.

Ad avvalorare l’ipotesi ci sarebbe anche il fatto che lo stesso Mammucari ha da tempo detto addio a Tu si sue vales, del quale è stato protagonista fin dalla quarta edizione che andò in onda nell’ormai lontano 2016. Al suo posto come tutti sanno arriverà Luciana Littizzetto. Lo stesso vale anche per Le Iene: insomma è fuori.