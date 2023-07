Temptation Island, Perla e Mirko si frequentano ancora? L’ultima indiscrezione, qualcosa non torna

Quest’anno, il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2023, ha tenuto incollati milioni di telespettatori, soprattutto grazie alla storia di Perla e Mirko. Dopo aver lasciato la loro città natale per vivere insieme, la coppia sembrava inizialmente felice.

Ma i primi problemi sono iniziati nel corso del programma, tanto che nell’ultima puntata come abbiamo visto hanno deciso di uscire separati dal reality.

Temptation Island: Mirko e Perla fuori dal reality da single

All’interno del programma, Mirko e Perla hanno affrontato una serie di tentazioni e sfide che hanno messo a dura prova il loro rapporto. Entrambi si sono avvicinati ai rispettivi tentatori e tentatrici finendo per perdersi. I telespettatori hanno assistito a momenti romantici tra Mirko e la tentatrice Greta, mentre Perla si è avvicinata al tentatore Igor, decidendo addirittura di lasciare il reality con lui.

Questo è stato un colpo difficile da digerire sia per il fidanzato che per gli stessi spettatori che mai avrebbero immaginato una cosa del genere. Ad oggi, la domanda che tutti si pongono è sapere se i due ex sono tornati assieme o stanno ancora con i nuovi fidanzati.

Temptation Island 2023, le voci contrastanti sulla rottura tra Mirko e Perla

Dopo la fine del programma, le voci riguardo a Perla e Mirko si sono moltiplicate. Alcuni sostengono che ci sia stata una possibile riavvicinamento tra i due, con segnali di un incontro segreto. Altri, invece, suggeriscono che Mirko abbia intrapreso una nuova relazione con la tentatrice Greta, spostandosi persino a Milano per trascorrere del tempo con leI.

D’altro canto, sembra che Perla non sia pronta per un nuovo amore e abbia interrotto la frequentazione con Igor, mostrando ancora tracce del dolore della rottura con Mirko. Questo almeno è quanto si dice in rete… Per avere conferme non ci resta che aspettare la prossima puntata dove Filippo ci racconterà nel dettaglio come realmente sono andate le cose