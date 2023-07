Uomini e donne, prima tronista ad un passo dalla poltrona rossa: è un ex corteggiatrice

Mancano sempre meno settimane a l’inizio di una nuova stagione di Uomini e donne. La macchina di Maria De Filippi è in movimento per scegliere nuovi tronisti e corteggiatori. Ma chi salirà sulla famosa poltrona rossa?

Beh, in queste ore sono spuntati fuori diversi nomi ma quello di una ex corteggiatrice sembra mettere tutti d’accordo. Ricordiamo che l’appuntamento con i protagonisti del trono over e classico è previsto per l’11 settembre.

Alice Barisciani prossima tronista di Uomini e donne?

Come riportato da Amedeo Venza nelle sue Instagram stories, Alice Barisciani potrebbe sedere sul trono della prossima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice di Federico Nicotera potrebbe tornare nello show Mediaset, stavolta in una veste diversa. La giovane infatti già in una recente intervista non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare negli studi Elios, e chissà magari trovare questa volta il vero amore.

Alice fin dal primo giorno che è apparsa in studio è sempre piaciuta al pubblico, sostenendola e facendo il tifo per lei. Purtroppo, Federico ha preferito Carola, ma la loro storia è durata meno di quanto scommesso. Al di fuori della televisione, la ragazza originaria di Siena, è store manager in un negozio di abbigliamento. Dai post pubblicati su Instagram, si deduce come le sue più grandi passioni siano i cani e il cibo.

Nuova edizione Uomini e donne: le ultime indiscrezioni

Recenti indiscrezioni avevano parlato della possibilità di rivedere, nella prossima edizione di Uomini e Donne, uno tra tre degli ex protagonisti del dating show. Tra i papabili, le ex corteggiatrici Alice Barisciani e Alessandra Fumagalli, oltre all’ex corteggiatore Christian Di Carlo.

In queste ore è apparso anche il nome di Alice. Al momento però non resta che attendere le registrazioni previste per la fine di agosto.