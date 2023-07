Terra Amara, anticipazioni finale: Betul prova a uccidere Zuleja ma a morire è lui…

Come ci fanno sapere le anticipazioni di Terra Amara le ultime battute della soap non deluderanno i telespettatori. Adesso stiamo seguendo la terza stagione e quello che possiamo dire è che nella parte finale della soap tutti resteranno senza parole.

Dopo che Zuleyha, ha perso Yilmaz e Demir, tornerà ad aprire le porte del suo cuore a un ricco imprenditore di nome Hakan. Ma la loro felicità durerà pochissimo

La coppia inizierà a progettare insieme il proprio futuro, ma la felicità durerà poco a causa di un drammatico evento. Betul progetterà di uccidere Zuleja ma ammazzerà Hakan. L’uomo nel tentativo di farle da scudo, verrà raggiunto dal proiettile, che purtroppo non gli lascerà scampo.

Il finale di stagione di Terra Amara vedrà tutti i riflettori puntati su Zuleyha e sul suo nuovo amore Hakan. A spezzare la felicità della neo coppia sarà Betul. La giovane sarà decisa a voler uccidere la donna ma Hakan le farà da scudo per salvarle la vita. Purtroppo, l’ltun dovrà fare i conti con l’ennesima tragedia: anche lui muore

Leyla si reca all’estero per studiare, Adnan si dedica la cinema

Dopo la morte di Hakan, quindi, che cosa succederà nel futuro di Zuleyha? La donna si dedicherà interamente ai figli. I due cresceranno e Leyla vorrà seguire le orme del padre e diventare il nuovo capo della holding Yaman, così studierà Ingegneria meccanica a Berlino.

Adnan, invece si dedicherà alla sa più grande passione, ovvero il cinema, per questo andrà a studiare in Inghilterra. Il ragazzo deciderà di raccontare la vita della madre in un film e avrà l’opportunità di presentare la pellicola al festival del cinema di Berlino