Ida e Alessandro di Uomini e Donne, ecco come stanno davvero le cose: ci sono state liti (FOTO)

In questo periodo si è molto parlato di Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne. I due protagonisti sono finiti al centro della bufera in quanto in molti hanno iniziato a sospettare che fossero in crisi.

Tutto è scaturito da alcuni comportamenti che i due hanno adoperato sui social. Nello specifico, hanno trascorso vacanze separati ed hanno smesso di condividere notizie in reciproca compagnia. Ebbene, adesso finalmente è emersa tutta la verità su di loro.

Ecco cosa è successo davvero tra Ida e Alessandro in questi giorni

Come procede tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne? Sul web c’è chi ha iniziato a sospettare che i due si fossero lasciati. La verità, però, non è questa. I fan possono state tranquilli in quanto i due sono felicemente fidanzati. Ad annunciare il tutto sono stati i diretti interessati sempre mediante alcuni indizi social. Il primo a parlare è stato Alessandro. Il cavaliere, in questi giorni ha pubblicato un post all’interno del quale sono raggruppate alcune foto che lo ritraggono in compagnia di Ida.

Al di sotto del post in questione, poi, il cavaliere ha aggiunto una didascalia. Nello specifico ha scritto che in amore si è sempre in due, qualunque cosa accada. A tal riguardo, si ama in due, ma si litiga anche in due, l’importante, però, è superare i momenti difficili insieme. Con queste parole, dunque, il protagonista ha lasciato intendere che lui e la Platano abbiano avuto delle divergenze.

Pace fatta per la coppia nata a Uomini e Donne

Ad ogni modo, dopo aver avuto delle discussioni, la storia d’ammore tra i due ex volti di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, procede a gonfie vele. Attualmente, infatti, i due si stanno concedendo anche un’ennesima vacanza. Ida, infatti, ha pubblicato dei contenuti sul suo profilo Instagram in cui è in compagnia del suo fidanzato. I due si trovano in vacanza insieme nell’amata Ibiza di Alessandro.

Questo è un posto in cui il cavaliere ama tornare spesso in quanto ne è davvero innamorato. Da quando c’è la Platano nella sua vita, però, Vicinanza va in questo posto sempre con la sua dolce metà. I due, infatti, hanno pubblicato foto e video in cui sono molto affiatati. Quindi, pare che il mistero sia stato svelato. Ida e Alessandro hanno avuto solo delle divergenze, ma tutto sembra essere risolto.