Barbara D’Urso e Francesca Fagnani assieme: la conduttrice pronta alla sua “vendetta!”

Da poche ore è iniziata a circolare in rete una foto che ha fatto il giro del web e che lascia molto a pensare. Barbara d’Urso e Francesca Fagnani sorridenti, assieme, sorseggiando un caffè sedute su una sdraio.

Segnali tutt’altro che velati a Mediaset che lasciano presupporre che l’ex timoniera di “Pomeriggio Cinque” potrebbe tra non molto ritrovarsi nello studio di “Belve“, programma di punta della giornalista. Ovviamente, se ciò dovesse accadere è probabile che possa tirare fuori qualcosa di clamoroso contro Mediaset.

Barbara D’Urso prepara il bel servito a Mediaset?

Insomma, se ci sarà una vendetta da parte di Barbara D’Urso questa sicuramente avverrà a le Belve. Come detto in precedenza non appena lo scatto delle due conduttrici è stato messo sui social è divenuto virale e in tanti hanno scommesso che l’ex presentatrice di Canale 5 sta preparando un bel piatto di ben servito alla rete Mediaset.

Una vendetta secondo qualcuno che potrebbe portare fuori ad altre verità. Senza dubbio ‘Barbarella’ sapeva bene che una foto del genere avrebbe fatto rumore. Infatti, il ragionamento che più fila sarebbe il seguente. “La faccenda non è finita qui e non appena ci sarà l’occasione televisiva giusta scatenerò la tempesta”

Quando rivedremo Barbara d’Urso in tv?

Quel che è certo al momento è che seppure l’intervista a le “Belve” sarà organizzata non sarà a breve. La d’Urso ha ancora un esclusiva con Mediaset, fino a dicembre 2023.

Come da contratto non può averne altri e di conseguenza passare alla concorrenza. Questo significa che prima del 2024 non vedremo la D’Urso nazionale in tv. Ipotesi, meno probabile, è che la la conduttrice partenopea possa rescindere dal suo contratto e trovare nuove opportunità.