Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli vuole entrare: Milly la silura!

Dagospia affonda Sonia Bruganelli. Il noto giornalista ha sostenuto, non lesinando toni e termini canzonatori, che l’ex moglie di Paolo Bonolis sia in cerca di visibilità, e sia pronta a sbarcare nel programma della Carlucci, Ballando con le stelle, popolare e storico programma del sabato sera di Rai Uno.

Sempre Dagospia ha aggiunto che Milly avrebbe gelato le speranze dell’imprenditrice che avrebbe puntato ad entrare a far parte della giuria.

Sonia Bruganelli silurata da Milly Carlucci: lo scoop di Dagospia

Il giornalista ha lanciato una vera e propria bomba su Sonia Bruganelli. Dopo essere stata silurata da Alfonso Signorini al Grande Fratello sembra che l’ex moglie di Bonolis avrebbe puntato Ballando con le stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci però avrebbe chiosato: come giudice “selvaggia” basta e avanza la Lucarelli”.

Di conseguenza tale notizia si è subito diffusa sui social e anche in questo caso Sonia non è rimasta in silenzio. L’ex opinionista infatti ha replicato: “Leggo molto astio da parte del buon Dagospia… sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei si molto trash) un po’ di tempo fa ?!?! #chissà. PRESTO RACCONTERÒ COME È ANDATA DAVVERO”.

Il motivo di tanto astio tra Sonia e e Dagospia

Ma perchè tanto astio tra Sonia e Dagospia? Perché, oltre alla faccenda al momento oscura che Sonia ha detto che narrerà a breve, il portale diretto da Roberto D’Agostino fu il primo a sostenere che il matrimonio tra l’imprenditrice e Bonolis era giunto al capolinea.

Di tutta risposta, l’allora coppia prese per i fondelli Dagospia etichettandolo come sito di “fregnacce” e fake news, cosa che poi non è stato. Da li a poco hanno annunciato con un comunicato stampa il loro addio