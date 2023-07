Natalia Paragoni momento difficile dopo il parto: il duro sfogo dell’ex di UeD (FOTO)

Natalia Paragoni ha da poco dato alla luce la sua primogenita, la piccola Ginevra, ma dopo il parto sta affrontando un momento piuttosto difficile. I fan si sono resi conto che qualcosa non andasse, sta di fatto che, in più occasioni, le hanno chiesto cosa fosse successo.

Dopo svariati gironi di silenzio, poi, Natalia ha deciso di aprirsi un po’ di più con i suoi fan e di raccontare come stiano le cose. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e cosa ha rivelato la giovane nel suo sfogo.

Ecco cosa è successo a Natalia Paragoni dopo il parto

Lo scorso 20 luglio 2023 Natalia Paragoni ha dato alla luce sua figlia e il parto non si è rivelato particolarmente complicato. A distanza di alcune settimane, però, l’ex volto di Uomini e Donne si è lasciata andare a degli sfoghi con i suoi fan di Instagram in quanto sta affrontando delle difficoltà. Alcuni follower della ragazza l’hanno contattata per chiederle il motivo della sua sparizione improvvisa dai social.

Di solito, infatti, la ragazza è molto presente, con video in cui parla delle sue giornate o del suo lavoro. Da quando è nata la piccola Ginevra, invece, i ritmi di Natalia e di Andrea sono decisamente cambiati. Proprio per tale ragione, la protagonista si è lasciata andare ad uno sfogo. In particolar modo, la Paragoni ha detto che non si aspettava che badare ad un neonato fosse un’impresa così difficile.

Lo sfogo di Natalia e sulla vita da neo-mamma

Natalia Paragoni è molto più assente dai social dopo il parto. Il motivo risiede, chiaramente, nella necessità e volontà di dedicarsi a sua figlia. All’interno di un video pubblicato tra le sue Instagram Stories, però, la ragazza ha dato qualche aggiornamento ai suoi fan. Nella clip è inquadrata Natalia, mentre è sdraiata sul letto e la sua piccolina agita i piedini sul suo volto. La giovane, allora, ha commentato dicendo di godersi quel momento così bello ed emozionante.

Successivamente, poi, Natalia ha spiegato che non si aspettava che badare ad un figlio così piccolo fosse una cosa così impegnativa, ma al contempo bella ed emozionante. Ad ogni modo, come era facilmente intuibile, questo è stato il motivo per il quale la compagna di Andrea Zelletta è stata così assente di recente. Ad ogni modo, la cosa importante è che tutto stia procedendo nel migliore dei modi.